Emīlija Kraukle kļuva par Latvijas čempioni 200 m peldēšanā uz muguras, bet Arinai Goļikovai, tāds pats gods 100 m distancē tauriņstilā. Ogres meiteņu stafetes komanda, kuras sastāvā bija Emīlija Kraukle, Arina Goļikova, Madara Rība un Madara Stikute izcīnīja zelta medaļas 4x100 m kompleksajā peldējumā.
Emīlijai Krauklei arī sudraba medaļa 200 m brīvajā stilā, bet Madarai Rībai vicečempiones tituls 200 m brasā. Bronzu 100 m tauriņstilā izcīnīja Toms Tomass Puzirevskis, bet 200 m brasā – Madara Stikute. Ogres puišu stafetes komandai ar Tomu Tomasu Puzirevski, Emīlu Pastaru, Maksimu Kaganu un Erlendu Teodoru Neibergu sastāvā bronzas medaļas 4x100 m kompleksajā stafetes peldējumā.
Peldēšanas kluba "Ogre" treneri ir Gaļina Šikina un Arvis Aigars.