Kā pastāstīja PK "Ogre" trenere Gaļina Šikina, sacensībās kopā ar Latvijas labākajiem peldētājiem piedalījās arī šī sporta veida lietpratēji no Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas, Moldovas, Azerbaidžānas, Krievijas un pat Indijas. Trīs dienu laikā astoņos Ķīpsalas peldbaseina 50 m garajos peldēšanas celiņos medaļas tika sadalītas vairākās disciplīnās.
Jaunajiem ogrēniešiem visveiksmīgākā bija sacensību otrā diena. Ģertrūde Grjunberga ar rezultātu 5:38.80 min. kļuva par "Latvian Open 2021" bronzas medaļnieci 400 m kompleksajā peldējumā, bet Jānis Dzirkalis Latvijas otrās komandas sastāvā ieguva sudraba medaļu 4x200 m stafetē brīvajā stilā. Vēl vairākās peldēšanas disciplīnās Ģertrūde un Jānis kvalificējās sacensību finālpeldējumam.
Jānim Dzirkalim peldēšanas sacensības paredzētas arī šīs nedēļas nogalē. Lietuvas pilsētā Klaipēdā norisināsies Baltijas valstu čempionāts peldēšanā, bet ogrēnietis ir iekļauts Latvijas jauniešu izlases sastāvā.