Sestdiena, 6. marts, 2021 09:35

Ogres peldētajiem medaļas starptautiskās sacensībās

Ogres peldētajiem medaļas starptautiskās sacensībās
No 26. līdz 28. februārim Rīgā, Ķīpsalas peldbaseinā, bez skatītāju klātbūtnes norisinājās ļoti augsta līmeņa starptautiskas sacensības peldēšanā "Latvian Open 2021". 
Šajās sacīkstēs, kurās astoņu valstu labākie peldētāji cīnījās par ceļazīmēm uz XXXIII Vasaras olimpiskajām spēlēm Tokijā, bija pārstāvēts arī peldēšanas klubs "Ogre", turklāt ļoti veiksmīgi - mūsu jaunieši Ģertrūde Grjunberga un Jānis Dzirkalis, sacenšoties pieaugušo konkurencē, izcīnīja pa medaļai.

Kā pastāstīja PK "Ogre" trenere Gaļina Šikina, sacensībās kopā ar Latvijas labākajiem peldētājiem piedalījās arī šī sporta veida lietpratēji no Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas, Moldovas, Azerbaidžānas, Krievijas un pat Indijas. Trīs dienu laikā astoņos Ķīpsalas peldbaseina 50 m garajos peldēšanas celiņos medaļas tika sadalītas vairākās disciplīnās.

Jaunajiem ogrēniešiem visveiksmīgākā bija sacensību otrā diena. Ģertrūde Grjunberga ar rezultātu 5:38.80 min. kļuva par "Latvian Open 2021" bronzas medaļnieci 400 m kompleksajā peldējumā, bet Jānis Dzirkalis Latvijas otrās komandas sastāvā ieguva sudraba medaļu 4x200 m stafetē brīvajā stilā. Vēl vairākās peldēšanas disciplīnās Ģertrūde un Jānis kvalificējās sacensību finālpeldējumam.

Jānim Dzirkalim peldēšanas sacensības paredzētas arī šīs nedēļas nogalē. Lietuvas pilsētā Klaipēdā norisināsies Baltijas valstu čempionāts peldēšanā, bet ogrēnietis ir iekļauts Latvijas jauniešu izlases sastāvā.

