Februāra nogalē RTU Ķīpsalas peldbaseinā norisinājās 97. Latvijas atklātais čempionāts peldēšanā 50 metru peldbaseinā, kurā pulcējās ne vien Latvijas spēcīgākie sportisti, bet arī augsta līmeņa atlēti no citām valstīm. Šajās sacensībās sevi no labākās puses parādīja peldēšanas kluba "Ogre" jaunajiem sportistiem, kas izcīnīja piecas medaļas – vienu zelta, vienu sudraba un trīs bronzas.

Ķīpsalas peldbaseina zilajos celiņos bija redzami gan mūsu valsts vadošie sportisti ar olimpiešiem Ievu Maļuku, Gabrielu Ņikitinu un Daniilu Bobrovu priekšgalā, Latvijas spēcīgākie junioru un jauniešu vecuma sportisti, kā arī spožus ārvalstu peldēšanas  talanti. Ogres peldēšanas kluba sportisti šajā konkurencē cīnījās godam, lai uzlabotu savus personīgos rekordus, kā arī guva nenovērtējamu sacensību pieredzi.

Peldēšanas kluba "Ogre" komanda, kuras sastāvā bija Emīlija Kraukle, Ģertrūde Grjunberga, Toms Tomass Puzirevskis un Jānis Dzirkalis, izcīnīja bronzas medaļas kombinētajā 4x100 m stafetes peldējumā.

-Emīlija Kraukle (2008. g.) kļuva par Latvijas čempioni 200 m distancē peldot uz muguras. Emīlijai arī bronzas medaļa 200 m distancē kompleksajā peldējumā un tāda paša kaluma godalga 400 m distancē brīvajā stilā, kā arī 4. vieta 100 m peldējumā uz muguras.

-Arīna Goļikova (2008. g.) izcīnīja vicečempiones titulu 200 m distancē tauriņstilā, kā arī 4.vietu 100 m distancē tauriņstilā.

-Ğertrūde Grjunberga (2005. g.) ieņēma 4. vietu 100 m distancē brasā un 4. vietu 200 m brasā.

-Jānis Dzirkalis (2005. g.) ieguva 4. vietu 50 m un 100 m distancēs brīvajā stilā, bet 100 m distancē uz muguras ierindojās 5. vietā.

-Maksims Kagans (2006. g.) ieņēma 5. vietu 200 m distancē tauriņstilā, kā arī 5. vietu 1500 m distancē brīvajā stilā.

PK "Ogre" peldētāji Madara Rība (2008. g.), Madara Stikute (2007. g.), Erlends Teodors Neibergs (2007. g.), Davislavs Paškevičs (2007. g.), Emīls Pastars (2007. g.), Rolands Putniņš (2007. g.), Toms Tomass Puzirevskis (2007. g.) guva nenovērtējamu pieredzi un uzlaboja savus personīgos rekordus.

