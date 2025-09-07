Ogres “Salamandras” aizvada draudzības spēles Vangažos

Svētdiena, 07.09.2025 14:05
Sestdiena, 6. septembris, 2025 11:45

Sestdien, 30. augustā, Ogres “Salamandras” viesojās Vangažos, kur piedalījās "Mellenes SC Vangaži Catch’n serve ball" rīkotajās “Ķer un servē” bumbu draudzības spēlēs, kas bija iekļautas Vangažu pilsētas svētku programmā.

Ļoti aktīvās un aizraujošās 4 pret 4 “mix” izspēles bija īsts izaicinājums pat visrūdītākajām spēlētājām.

Dalībnieces kopīgi izspēlējās, izsmējās un izbaudīja brīnišķīgu dienu! 

“Salamandras” pateicas “Mellenes” par lieliski noorganizēto pasākumu, garšīgām uzkodām un dāvanām.

Savukārt “Salamandras” palutināja “Melleņu” meitenes ar Ogres novadā ražoto "Lapsu Mājas Siers" siera rituli un SIA “Lauberes ogas” SIA “Blueberry land” gardajām mellenēm!

Kā arī trīs “Salamandras” tika novērtētas un saņēma īpašās nominācijas.

