Kamēr viena daļa Salamandru cīnījās Lēdmanē, otra daļa devās pāri Latvijas robežai – uz Sudeikiai, Lietuvā. Sudeikiai uz laukuma tikās astoņas komandas – trīs no Lietuvas un piecas no Latvijas. Spēles bija spraigas, emocijas sita augstu vilni, bet mūsu “Salamandras” turējās līdz galam!
Paveicās arī ar laikapstākļiem – saule, silts laiks un ļoti skaista turnīra norises vieta pie ezera. Tā bija lieliska iespēja ne tikai sacensties, bet arī izbaudīt dienu kopā ar komandu.
Tikmēr otra komandas daļa piedalījās mūsu novadnieču "Serves Māsas" rīkotajā turnīrā “Ķer un servē Lēdmanes zālienā”, kas norisinājās Lēdmanes pagasta svētku ietvaros.
Šis turnīrs bija pilnīgi jauna un interesanta pieredze – spēlēšana zālienā! Arī Lēdmanē siltais un saulainais laiks lutināja, un diena pagāja draudzīgi spraigās spēlēs. Starp deviņām komandām izcīnīta 4. vieta!