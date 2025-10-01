“Ogres Salamandras” uzvar Koknesē

Sacensības pulcēja 16 komandas no dažādiem novadiem, apliecinot, ka šis sporta veids kļūst arvien populārāks un spēj aizraut gan mammas, gan vecmāmiņas, gan sievietes kuras uz sportu kādreiz bija uz Jūs.
Ogres komandu “Salamandras” (Mamanet Komanda Salamandras) šoreiz pārstāvēja ne vien pašu spēlētājas, bet arī divas meitenes no Ropažu komandas “Skabargas” (Skabargas Catch’n Serve Ball), kuras lieliski iekļāvās sastāvā un palīdzēja ogrēnietēm parādīt pārliecinošu sniegumu. Šī sadarbība pierādīja, ka draudzība un vienotība sportā sniedz spēcīgu atbalstu ceļā uz uzvarām.
Turnīrs bija īpaši aizraujošs – spēles izvērtās ļoti spraigas, un jau no pirmā mača bija skaidrs, ka cīņa par čempionu titulu būs nopietna. “Salamandras” demonstrēja gan spēku un ātrumu, gan arī komandas saliedētību un taktisko domāšanu, kas bieži vien bija izšķiroši brīžos, kad rezultāts atradās līdzsvarā.
Īpaši dramatisks izvērtās finālmačs, kurā Ogres komanda spēkojās ar komandu no Gulbenes novada – “Marisa” (Gulbenes Mamanet Komanda Marisa). Spēle ritēja punkts punktā, neļaujot skatītājiem ne mirkli atslābt. Gaisā valdīja īstas sportiskas kaislības – uzmundrinājuma saucieni, aplausi un līdzjutēju atbalsts. Izšķirošajos brīžos “Salamandras” saglabāja aukstasinību un spēju koncentrēties, kas ļāva ar rezultātu 26:24 izcīnīt uzvaru.
Ar šo panākumu Ogres “Salamandras” kļuva par pirmajām Latvijas 45+ čempionēm “Ķer un servē bumbu” vēsturē. Šī uzvara ne tikai apliecina komandas meistarību un neatlaidību, bet arī iedvesmo citus – pierādījums tam, ka sports ir dzīvesveids, kas vieno dažādas paaudzes un sniedz prieku gan spēlētājiem, gan skatītājiem. Šis turnīrs pierādīja, ka ikviena mamma vai vecmāmiņa var spēlēt “Ķer un servē bumbu”.
Turnīra organizatori atzina, ka interese par sacensībām bijusi liela un jau tagad plānots šo tradīciju turpināt, paplašinot turnīru un pulcējot vēl vairāk dalībnieku.