Atkusnis darīja savu, tomēr Igaunijas organizatoru pūles nodrošināja aizraujošas, godīgas un baudāmas sacensības kā dalībniekiem, tā sekotājiem TV pārraidē. Trīs Ogres novada sporta centra audzēkņi piedzīvoja debiju Latvijas izlasē Eiropas jauniešu čempionātā. Augstvērtīgākie rezultāti - Lūkasam Siliņam 18.vieta garajā distancē ar masu startu, Renāram Grasim 20.vieta vidējā distancē, savukārt Žozefīnei Zavjaolvai 16. vieta vidējā distancē un pārliecinošs finiša spurts, izraujot 5.vietu stafetē junioru konkurencē.
Elīze Bremze savā otrajā Eiropas jauniešu čempionātā kāpa soli tuvāk goda pjedestālam - 4. vieta stafetē kopā ar komandas biedrenēm no Madonas.
Pieaugušo izlases līderis Raivo Kivlenieks spēcīgāko sniegumu rādīja iedzīšanas sacensībās, izcīnot 18. vietu. Pasaules čempionāta programmā šīs sacensības iekļautas 1. reizi un Raivo distancē pakāpās par 8 pozīcijām, uzrādot labāko rezultātu starp Baltijas sportistiem.
Raivo komentārs:
"Čempionātu vērtēju kā veiksmīgu, izdevās uzrādīt augstvērtīgus rezultātus ar salīdzinoši īsu gatavošanos te pat Latvijā. Rezultāti gan man, gan jauniešiem pierāda, ka mums ir visas zināšanas un iestrādes, lai sasniegtu Pasaules vadošo līmeni sporta veidā kurš apvieno šahista asu prātu ar elites slēpotāja fizisko sagatavotību un kalnu slēpotāja veiklību. Atliek vien turpināt attīstīt Zilo Kalnu slēpošanas trasi, ieviešot sniega ražošanas iekārtas un pienācīgu trases kopšanas tehniku un panākumu būs vēl vairāk ne tikai orientēšanās, bet arī citos sporta veidos, kam pamatā ir slēpošana. Savukārt panākumi ir jauniešu motivācija iesaistīties un, jo vairāk jaunieši iesaistās, jo veselāka un spējīgāka sabiedrība mums izaug, tapēc arī šādi, tik ļoti attīstoši sporta veidi ir jāatbalsta!"
Audris Odo Vītoliņš rādīja labu sniegumu visas nedēļas garumā - 13.v. sprintā, 9.v. garajā distancē, 10.v. vidējā distancē. Stafetē Audris veica teicamu 1. etapu, nododot stafeti komandas biedram Gustavam Staņam soli solī ar līderi no Krievijas. Turpinājumā spraiga cīņa ar igauņiem, krieviem un šveiciešiem. Finišā Ritvars Ļepeškins atved Latvijai sudrabu 11 komandu konkurencē!
Audra komentārs:
"Jau no vasaras sākumā regulāri trenējos ar rollerslēpēm - šogad virs 1000 kilometru. Tikko parādījās pirmie mīnusi braucām uz treniņnometni Igaunijā uz mākslīgā trases decembrī. Maksimāli izmantoju sniegu Latvijā, kas šogad bija daudz.
Izšķirošais stafetē bija tas, ka mēs salīdzinoši maz kļūdījāmies un fiziski bijām konkurētspējīgi. Ziemas orientēšanās sportā jābūt ir ne tikai fiziski spēcīgām, bet arī jāprot ļoti ātri domāt un izvēlēties pareizos ceļu variantus. Nekad nav precīzi zināms, kurš uzvarēs, jo vienmēr kāds var kļūdīties."
Augstvērtīgo rezultātu pamatā treneru Ivetas Holcmanes un Naura Neimaņa neatlaidīgs darbs, ģimeņu un ziemas orientēšanās entuziastu, Ogres novada pašvaldības, Ogres novada sporta centra, orientēšanās kluba "Ogre", kā arī Ķeguma novada atbalsts. Šī ziema ļāva kvalitatīvi trenēties Ogrē – ne velti Ogres Zilie kalni pulcēja tūkstošus slēpotāju. Augstas klases sportistu sniegtā iedvesma un slēpošanas bāzes infrastruktūras attīstība veicina uz slēpēm kāpt arvien vairāk bērnu, liekot veselīga dzīvesveida pamatu. Nākamgad ziemas orientēšanās Pasaules čempionāti norisināsies Lapzemē, Somijā! Orientēšanās sporta attīstība turpinās – no 2025.gada orientēšanās ir iekļauta Pasaules Ziemas universiādes pamatprogrammā!
Informāciju sagatavoja OK "Ogre" Ogres novads