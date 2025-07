Ogres novada airētāji izcīna sešas godalgotas vietas Latvijas Jaunatnes čempionātā OgreNet

16. jūlijā Brocēnos, Cieceres ezerā, norisinājās viens no sezonas svarīgākajiem notikumiem jaunajiem airētājiem – Latvijas Jaunatnes čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā, kurā piedalījās 2011., 2012. un 2013. gadā dzimušie sportisti no visas valsts. Ogres novada Sporta centra komandu pārstāvēja septiņi sporta skolas audzēkņi, no kuriem seši spēja iekļūt "A" finālos, cīnoties par augstākajām vietām. Sportisti sacentās 200 metru distancē gan vieninieku (K1), gan divnieku (K2) laivās, informē sporta centra pārstāvji.