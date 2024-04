Ogres sporta ziņas

Abas spēles dalībnieces līdz šim bija uzvarējušas visos līdzšinējos mačos. Taču šajā spēlē ogrēnieši jau sākumā ieguva vērā ņemamu pārsvaru – 7:1, kas ļāva iebūvēt stingrus pamatus gaidāmajai uzvarai. Otrā puslaika sākumā Ogres komandai bija desmit vārtu pārsvars (18:8), kas nākamās ofensīvas laikā tika dubultots – 42. minūtē rezultāts jau bija 31:11, un mača liktenis bija izšķirts. Spēles turpinājumā dobelniekiem izdevās rezultātu padarīt nedaudz pieklājīgāku, tomēr «ONSC/HK Ogre» svinēja pārliecinošu uzvaru ar 39:25, kļūstot par vienīgo līderi 1. līgā.

Basketbolisti sarūpē sensāciju

Vienu no spilgtākajām uzvarām Ogres basketbola vēsturē 4. novembra vakarā Rīgā izcīnīja BK «Ogre», kas aizraujošā spēlē Latvijas un Igaunijas apvienotajā basketbola līgā pārspēja galveno favorīti – ULEB Eirokausā spēlējošo klubu Slobožanskes «Prometey». Ogrēnieši jau pirmajā ceturtdaļā pierādīja, ka nerespektē draudīgo sāncensi un veiksmīgi uzbruka pretinieku grozam no dažādām pozīcijām, iekrājot 11 punktu pārsvaru (29:18). Spēles turpinājumā Ukrainas klubs spēja likvidēt deficītu un otrā puslaika sākumā uz brīdi atjaunot neizšķirtu (47:47), taču trešā ceturkšņa otrajā pusē BK «Ogre» atkal spēja atrauties desmit punktu tālumā (69:59). Spēles pēdējā ceturtdaļā dažas ogrēniešu paviršības un īslaicīgs precizitātes zudums ļāva pretiniekiem samazināt starpību līdz minimumam (69:68), tomēr izšķirošajos brīžos Ogres basketbolisti nospēlēja pragmatiski un pārliecinoši, izcīnot vienu no pēdējā laika skaļākajiem panākumiem Latvijas klubu basketbolā. Ogrēniešu rindās produktīvākie spēlētāji bija Kārlis Apsītis, kurš guva 22 punktus, bet 20 punktu pievienoja Naidžels Džonsons.

Lielvārde atkal uzvar

Pēc trīs zaudējumu sērijas pie uzvaras ELVI florbola līgā tikusi komanda «Lielvārde/Fat Pipe», kas 4. novembra vakarā savā laukumā pieveica viesus no Irlavas. Lielāko spēles daļu norisinājās sīva cīņa, nevienam no pretiniekiem neiegūstot vērā ņemamu pārsvaru. Pēc otrās trešdaļas Lielvārdes komandai bija tikai vienu vārtu pārsvars – 6:5. Tomēr noslēdzošo periodu mājinieki aizvadīja ievērojami veiksmīgāk, un «Lielvārde/Fat Pipe» svinēja gana pārliecinošu uzvaru ar 10:6. Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 4 (2+2) punktiem bija Niks Blumfelds. Pēc šīs uzvaras Lielvārdes komanda ar 16 punktiem pakāpās uz 4. vietu turnīra tabulā.