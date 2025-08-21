Ogres stadionā aizvadīts pirmais “Ķer un servē bumbu” turnīrs Ogres novadā

Pasākuma mērķis bija popularizēt sporta veidu “Ķer un servē bumbu”, veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, draudzību, sadarbību un sacensību garu. Turnīrs kļuva par lielisku iespēju satikt domubiedrus, dalīties pieredzē un iedvesmot jaunas dalībnieces pievienoties šai kustībai.
Turnīra rezultāti:
- 1. vieta –Skrīveri. Šis panākums ir īpašs Salamandrām, jo tieši skrīverietes reiz palīdzēja Ogres meitenēm spert pirmos soļus šajā sporta veidā.
- 2. vieta – Ogres Salamandras, kas godam atstāja sudraba medaļas mājās.
- 3. vieta – Mālpils Zemenes, Ogres tuvākie kaimiņi, izcīnīja bronzu.
Kopumā turnīrā piedalījās 11 komandas no dažādām Latvijas vietām: Salamandras 1, Salamandras 2 (Ogre), Zemenes (Mālpils), Skrīveri, Mellenes (Vangaži), MIStijAs (Misa), Kursa (Sabile), Smiltene, Aizkraukles Dzirksteles, AleMamas (Aloja), Ma-Dāmas (Rēzeknes novads).
Kas ir “Ķer un servē bumbu”?
“Ķer un servē bumbu” (angliski – Catch and Serve Ball vai Mamanet) ir salīdzinoši jauns sporta veids, kas balstīts uz volejbola principiem. Atšķirībā no volejbola bumba netiek atsista, bet gan ķerta un mesta.
Šis sporta veids ir paredzēts sievietēm 30+ vecumā un mammām. Tā lielākā priekšrocība – nav nepieciešama iepriekšēja sportiskā pieredze vai īpaša fiziskā sagatavotība. Galvenais mērķis ir veselīgs un aktīvs dzīvesveids, bet sacensību gars ir tikai patīkams papildinājums.
“Ķer un servē bumbu” radies Izraēlā, bet Latvijā ienāca 2016. gadā ar tikai dažām komandām. Šobrīd, pēc deviņiem gadiem, mūsu valstī jau darbojas vairāk nekā 40 komandas, un kustība turpina strauji augt. Oficiālais sporta veida pārstāvis Latvijā ir Latvijas Tautas sporta asociācija.
Salamandras – “Ķer un servē bumbu” aizsācējas Ogres novadā
Ogres novadā šobrīd darbojas viena komanda – Salamandras. Viņas aktīvi popularizē sporta veidu, rīkojot atklātos treniņus arī ārpus Ogres. Pēdējos gados treniņi notikuši Ogresgalā, Tīnūžos, Ķegumā un Lēdmanē, un Salamandras labprāt novadīs treniņus arī citos pagastos, lai veicinātu jaunu komandu izveidošanos.
Pievienojies kustībai!
“Ķer un servē bumbu” treniņi Ogrē notiek Dubkalnu karjerā pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 19.30 līdz 21.30. Rudenī treniņi pārcelsies uz iekštelpām.
Laipni aicinām pievienoties ikvienu sievieti! Īpaši gaidītas ir arī 45+ vecuma grupas dalībnieces, jo tieši šai grupai tiek rīkoti papildu turnīri. Iepriekšēja sagatavotība nav nepieciešama, un uz treniņiem droši var nākt kopā ar bērniem – atradīsim aktīvu nodarbi ikvienam.
Tāpat tiek aicinātas arī Ogres novada pilsētu un pagastu sievietes veidot savas komandas. Nepieciešama tikai vēlme darboties un dažas aktīvas dalībnieces. Salamandras labprāt palīdzēs spert pirmos soļus, sniedzot padomu, atbalstu un draudzības spēļu iespējas.
Sazinies ar Salamandrām šeit:
Facebook: Mamanet Komanda Salamandras
Instagram: @ogres.salamandras
T. 28778496