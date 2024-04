Ogres tramplīnlēcēja izcīna bronzu starptautiskās sacensībās. Margarita Sokolova

Ogres tramplīnlēcēja, Aelita Krasiļščikova, ar treneri Margaritu Sokolovu, nesen atgriezās no Starptautiskās slēpošanas federācijas (FIS) organizētās treniņnometnes Rumānijā, kuras noslēgumā bija arī iespēja pārbaudīt savus spēkus un varēšanu FIS New Star Trophy sacensībās. Nometnē un sacensībās piedalījās sportisti un treneri no sešām valstīm.