Lielo starptautisko turnīru atcelšana 2020. gadā izjauca tradicionālo kārtību, kad ceļazīmes uz U19 Pasaules kausa izcīņu tiek izcīnītas Eiropas, Amerikas, Āzijas/Okeānijas un Āfrikas čempionātos. Šoreiz 15 komandas tika izraudzītas, ņemot vērā valstu pozīcijas FIBA reitingā.
Latvijas Basketbola savienības gatavība pandēmijas apstākļos piecu mēnešu laikā noorganizēt pasaulē prestižākās jauniešu basketbola sacensības pavēra iespēju uz lielā basketbola skatuves iziet arī Latvijas jauniešiem.
Īsā laika posmā bija jāaizvada septiņas spēles. Latvijas komanda izcīnīja 3 uzvaras, piedzīvoja četrus zaudējumus un izcīnīja 11.vietu.
Latvijas U19 izlasē spēlēja basketbola kluba (BK) “Ogre” basketbolists Dāvis Denafs, treneru korpusā strādāja četri Ogres Basketbola skolas treneri – galvenais treneris Nikolajs Mazurs, asistenti Uldis Švēde un Artūrs Bērziņš, fiziskās sagatavotības treneris Dāvis Feikners. Izlases menedžeris – BK “Ogre” ģenerālmenedžeris Jānis Laganovskis.