Uzvaras trejača autors Edvards Mežulis kopumā guva 16 punktus un izcīnīja trīs atlēkušās bumbas zem groziem. Rezultatīvākais kurzemnieku rindās bija Kamerons Šeltons, kurš atzīmējās ar 19 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm. Ronalda Zaķa kontā desmit gūti punkti.
“Ogres” ražīgākais spēlētājs bija Kārlis Apsītis, sakrājot acīti jeb 21 punktu. Uzbrucējam bija iespēja atbildēt uz Mežuļa uzvaras metienu, bet bumba krita garām grozam. Vienas atlēkušās bumbas līdz “double-double” rādītājiem “Ogres” sastāvā pietrūka 16 punktus guvušajam Guntim Sīpoliņam.
“Ventspils” guvusi divas uzvaras pēc kārtas un lūkos noformēt trīs uzvaru sēriju pēc nedēļas savā laukumā pret “Viimsi”. Ogrēniešiem nākamā cīņa gaidāma atkal savās mājās, trešdien samērot spēkus ar “Rīgas Zeļļiem”.
Sākumsastāvi:
Ogre: Šundels, Kampuss, Dārgais, Ndžoks-Tadžorē, Sīpoliņš.
Ventspils: Šeltons, Bērze, Urķis, Mežulis, Tomass.
Spēles pirmo grozu guva Edvards Mežulis, trāpot metienu no tālienes. “Ventspils” pie vadības noturējās gandrīz septiņas minūtes, kad Kārļa Apsīša rezultatīvā došanās līdz groza apakšai ļāva pirmo reizi spēle gaitā priekšā nonākt mājiniekiem. Punktu pirmajām desmit spēles minūtēm pielika Gunta Sīpoliņa metiens no groza apakšas, panākot 15:12.
Otrās ceturtdaļas gaitā Žistēns Ndžoks-Tadžorē aizmirsa par uzsvariem skautinga sesijā un ļāva Artūram Ausējam izdarīt pavisam netraucētu trīs punktu metienu. “Ventspils” kapteiņa trejacis trīs minūtes pirms puslaika beigām uz mirkli vadību deva kurzemniekiem, bet mājinieki otrā perioda izskaņā veica vairākus 2+1 gājienus. Pēdējo precīzo metienu pirms divdesmit minūšu iztecēšanas veica Kamerons Šeltons, nodeldējot atstatumu līdz minimumam – 35:36.
Tuvojoties trešā ceturkšņa izskaņai, rezultatīvs uzplaiksnījums padevās mājiniekiem. Pēc Apsīša precīzā tālmetiena, Reiņa Avotiņa ieraušanās groza apakšā pa “aizmugures durtiņām” un Gunta Sīpoliņa trīnīša ogrēniešu vadība pieauga līdz +7, kas bija lielākais rezultāta atstatums pirms pēdējām desmit minūtēm. Pirms tām uz tablo dega rezultāts 54:49.
Apsīša trīs punktu metiens pēdējā ceturkšņa sākumā panāca “Ogrei” +8, bet teju vienpersoniski no deficīta bedres kurzemniekus ārā vilka Šeltons. Divas minūtes pirms spēles laika beigām Ausējs raidīja grozā savu otro trejaci, kas izvirzīja “Ventspils” komandu priekšā. “Ogres” labā divus metienus pēc kārtas realizēja Apsītis, atgriežot vadībā atkal Ulda Švēdes vienību. Pēdējā “Ogres” pilnajā uzbrukumā caurgājienā devās Saldus basketbola audzēknis, bet piezemēšanās pēc soda metiena bija sāpīga, maksājot vienu soda metienu no līnijas. “Ventspilij” pie divu punktu deficīta uzvaras izraušanu uzņēmās iepriekš soda metienu garām nometušais Mežulis. Kurzemnieku garā spēlētāja trejacis bija sekmīgs, panākot 71:70. Mājiniekiem atlika pēdējais metiens. To no tālās distances uzņēmās Apsītis, bet bumba lidoja grozam secen. Tādējādi spēles lielāko daļu iedzinēju pozīcijās pavadījusī “Ventspils” tika pie savas sezonas trešās uzvaras.
“Ogre” – “Ventspils” 70:71 (15:12, 21:23, 18:14, 16:22)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Ogre: Apsītis 21 (3p. 3/9) Sīpoliņš 16 (9 atl.b.), Kampuss 10, Ndžoks-Tadžorē 7, Šundels 5 (4 rez.p.), Avotiņš 5, Dārgais 4, Poluiaktovs 2, Hlebovickis.
Ventspils: Šeltons 19 (8 rez.p., 4 pārt.b.), Mežulis 16, Zaķis 10, Ausējs 8, Urķis 6 (2 bloķ.m.), Tomass 6, Birkāns 2, Bērze 2, Atanasovs 2, Censonis.