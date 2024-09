Ogres Valsts ģimnāzijas skolēns Georgs Šmalcs ieguvis pasaules junioru čempiona titulu skrituļslalomā

Georgs Šmalcs iepriekš bija uzvarējis Eiropas čempionātā junioriem milzu slalomā, kā arī kontinenta čempionātā nopelnījis sudraba medaļu slalomā, bet līdz šim uz goda pjedestāla pasaules čempionātā nebija izdevies kāpt. Šajā čempionātā skrituļslalomists no Ikšķiles to paveica, turklāt ar pašu augstāko panākumu un attiecīgi zelta medaļas iegūšanu.

Milzu slalomā Šmalcs pēc pirmā brauciena bija otrajā pozīcijā (20,310 sekundes), nepilnas divas desmitdaļas aiz līdera Kristiana Rondi no Itālijas, taču ar ātrāko laiku otrajā trasē (19,719 sekundes) Georgs apsteidza mājinieku divu braucienu summā par 0,2 sekundēm un kļuva par junioru pasaules čempionu, izcīnot savu pirmo individuālo medaļu pasaules čempionātos, jo pērn ar komandas biedriem (Elzu un Frīdu Saļņikovām, Dāvi Zvejnieku) ieguva sudrabu komandu sacensībās.

Nākamajā dienā milzu slaloma un slaloma kombinācijā Georgs Šmalcs diemžēl pirmā brauciena beigās izdara kļūdu un krīt, gūstot traumu un izstājoties no sacensībām. Tuvu otrajai medaļai Georgs bija slalomā, taču diemžēl Latvijas labāko junioru piemeklēja līdzīgs liktenis kā kombinācijas sacensībās. Šmalcs pirmajā braucienā uzrādīja trešo laiku, atpaliekot no līdera 0,2 sekundes, bet sekundi esot priekšā 4. vietai, kas deva ļoti labu iespēju izcīnīt otru medaļu. Taču Šmalcs negribēja samierināties ar bronzu, bet vēlējās vēlreiz uzvarēt, tāpēc otrajā braucienā gāja “uz visu banku”, lai atvinnētu zaudēto, bet diemžēl pieļauj kļūdu un paliek bez rezultāta un līdz ar to arī medaļas.

Paralēlajā slalomā Šmalcs pārvarēja pirmās divas izslēgšanas kārtas un iekļuva ceturtdaļfināla astotniekā, kur nācās cīnīties ar slaloma un kombinācijas čempionu Mattiu Pe no Itālijas. Ikšķilietis piekāpās mājiniekam un kopvērtējumā ieņēma 7. vietu.

Labs veikums Latvijas komandai ar Šmalcu, Frīdu Saļņikovu, Jansoni un Allenu sastāvā, kuri slaloma komandu sacensībās, kur juniori bija kopā ar pieaugušajiem, ieņēma 4. vietu, 1,8 sekundēm pietrūkstot līdz medaļai. Uzvarēja itāļi. Milzu slaloma komandu sacensībās dažiem mūsējiem, cīnoties par medaļām, sanāca piedzīvot kritienus, tāpēc beigās latviešiem sestā vieta (Allens, Šmalcs un māsas Saļņikovas).

Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzija