Sestdienā tika noteikti Latvijas čempioni florbolā 1. un 2. līgā. Sākumā tika sadalītas medaļas starp 2. līgas sportistiem, kur Talsu/ADAX vienība ar 6:3 pārspēja SK Coyote no Inčukalna, tā izcīnot bronzas godalgas, bet vēlāk FK Kalsnava ar rezultātu 9:3 pret FK Ozolnieki izcīnīja čempiona titulu starp 2. līgas komandām.
Tajā pašā dienā tika sadalītas arī medaļas starp 1. līgas komandām. Šajās spēlēs lai noteiktu uzvarētāju ar 3 periodiem nepietika un bija nepieciešami papildlaiki. Vispirms spraigā cīņā Slampe/Zevid ar rezultātu 7:6 uzvarēja FK Valka/IGLU. Papildlaika 3. minūtē uzvaras vārtus guva līgas rezultatīvākais spēlētājs Andrejs Dāvis Kmetjuks.
Savukārt vakarā pie pilnām tribīnēm nūjas krustoja Ogres Vilki ar Kuldīga/KNSS. Spēles sākumā ogrēnieši demonstrēja ļoti nepārliecinošu sniegumu, bija manāms jauno spēlētāju satraukums, kas noveda pie pieļautām kļūdām un divu vārtu zaudējuma. Otrajā periodā ogrēnieši jau sāka savu pakaļdzīšanos un tas rezultējās.Vispirms Patrikam Cinītim gūstot pirmos vārtus un drīz pēc tam Tomam Rislingam jau izlīdzinot rezultātu.
Turpinājumā Ogres Vilki ļoti sekmīgi izturēja 2 minūtes spēlējot 3 pret 5. Tomēr mazliet vairāk par minūti pirms perioda beigām Kuldīgas komanda atkal izrāvās vadībā. Vilku vārtos lieliski darbojās Jānis Salcevičs, kas otrajā periodā vien bija atraidījis 14 no 15 metieniem. Trešā perioda vidū Kuldīdznieki nopelnīja 5 minūšu noraidījumu ļaujot Stefanam Robertam Dimzam izlīdzināt rezultātu un vēlāk vienādos sastāvos jau Rihards Dainis izvirzīja Ogres komandu vadībā. Trešā perioda pēdējās divarpus minūtes pretinieki nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju un aktīvi uzbruka Ogres Vilku vārtiem.
Neveiksmīgs rikošets 30 sekundes pirms 3 perioda beigām ļāva Kuldīdzniekiem izlīdzināt rezultātu 4:4. Atlikušā laikā rezultāts nemainījās un nācās spēlēt papildlaiku. Papildlaikā Ogres florbolisti bija aktīvāki un papildlaika 6 minūtē Stefans Roberts Dimza pārspēja Kuldīgas/KNSS vārtsargu Mairi Vakermani.
Par spēles labāko spēlētāju tika kronēts Jānis Salcevičs, kas atvairīja 28 no 32 pretinieku metieniem, bet rezultatīvākais ar diviem vārtiem bija spēles varonis Stefans Roberts Dimza un Toms Rislings, kura kontā 1+1.
Ogres komandu atbalstīt un pasniegt balvas bija ieradušies Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un Ogres novada sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga.
Svētdiena Lielvārdes sporta centā sākās ar Elvi virslīgas florbolā pusfināla 6. spēli starp Lielvārde/FatPipe un Rubene komandām. Lielvārdieši pārliecinoši uzvarēja Kocēnu komandu tā pagarinot sēriju līdz 7 spēlei, kas norisināsies Kocēnos 13. martā.
Tālāk tika sadalītas medaļas Latvijas čempionāta florbolā 1. līgas dublieru komandām, kur Talsu NSS/Zerorisk pārliecinoši ar 6:1 uzvarēja Rubene-1 vienību no Kocēniem, tā nodrošinot sev bronzas medaļas. Savukārt vakarā vietējā Lielvārde komanda atzina LU/FS Masters no Ulbrokas pārākumu piekāpjoties ar rezultātu 2:5.
Tūlīt sāksies sezonas kulminācija – Superfināls. Esiet gaidīti 15. aprīlī Rīgā uz Superfinālu, kas notiks Arena Riga. Vispirms, 13.15 par Superfināla 1. līgas kausu cīnīsies Ogres Vilki pret LU/FS Masters, savukārt 16.30 sāksies cīņa par Elvi virslīgas bronzas medaļām un 19.40 – par Elvi florbola virslīgas līgas čempiona titulu. Vienā no šīm spēlēm piedalīsies arī Lielvārde/FatPipe komanda, bet kurā, to uzzinās 13. aprīļa vakarā.
Vēlam veiksmes abām Ogres novada komandām!
Informāciju sagatavoja Agris Stukāns, florbola kluba Ogres vilki pārstāvis