Sestdien, 30.aprīlī notika otrā sērijas spēle, kas bija ļoti sīva un spēles rezultāts tika atklāts tikai trešā perioda pirmajā minūtē, kad "Ogres Vilki" spēlējot mazākumā pēc Jāņa Salceviča piespēles rezultatīvs bija Edgars Ričards Gremze.
Tad florbols kļuva atklātāks un pāris minūšu laikā abas komandas apmainījās ar vārtu guvumiem. "RTU/Rockets" pretuzbrukumos guva par vieniem vārtiem vairāk. Lai arī Ogres Vilki centās trešā perioda otrajā pusē atspēlēties, viņiem neizdevās ieņemt Indriķa Siliņa sargāto cietoksni. Līdz ar to Ogres komanda ar rezultātu 3:4 atzina "RTU/Rockets" pārākumu un rezultāts sērijā bija 1:1. Vārtus ogrēniešu labā guva Edgars Birkenfelds, Ēriks Kozlovskis un jau pieminētais Edgars Ričards Gremze. Par spēles labāko spēlētāju Ogres komandas rindās tika atzīts Ēriks Kozlovskis.
Līdz ar sērijas izlīdzināšanu bija nepieciešama 3. izšķirošā spēle, kas notika svētdien, 1.maijā Rimi Olimpiskā centrā. Šoreiz florbols jau bija atvērtāks un agresīvāks, par ko liecina soda minūšu skaits 6 Ogrei un 12 "RTU/Rockets". Pirmo periodu Ogres komanda noslēdza ar pozitīvu rezultātu 2:1, vispirms 6. minūtē Rinalds Osis no Gustava Gadzāna piespēles guva 1. vārtus un četrpadsmitā minūtē Edgars Birkenfelds no Toma Emīla Jēkabsona piespēles pārsvaru palielināja, bet drīz vien pretinieki vienus vārtus atguva.
Otrajā periodā "RTU/Rockets" guva trīs bezatbildes vārtus un rezultāts jau bija 2:4 mājinieku labā. Trešā perioda iesākumā rīdzinieki vēl palielināja pārsvaru 2:5, turpinājumā Rinalds Osis no Kārļa Stukāna piespēles guva trešos vārtus komandai, bet drīz vien pretinieku atguva trīs vārtu pārsvaru. Spēles pēdējās astoņas minūtes ogrēnieši praktiski spēlēja bez vārtsarga nomainot to pret sesto laukuma spēlētāju. Vienā momentā parādījās iespēja aizķerties spēlē, jo "RTU/Rockets" spēlētāji saņēma noraidījumu un palika trijatā pret sešiem vilkiem, vienus vārtus tādā veidā izdevās atgūt Robertam Villam no Stefana Roberta Dimzas piespēles.
Pēdējos vārtus "RTU/Rockets" guva tukšos vārtos bez pretestības, "Ogres Vilki" spēlētāji pārprata tiesnešu norādījumu. Ar rezultātu 4:7 uzvaru svinēja rīdzinieki, kas arī nākamā sezonā varēs startēt "Elvi florbola virslīgā. Par spēles labāko spēlētāju Ogres komandas rindās tika atzīts Roberts Villa, bet "RTU/Rockets" komandas sastāvā Klāvs Štāls, kas izcēlās ar trim vārtiem un divām piespēlēm.
Informāciju sagatavoja Agris Stukāns, florbola kluba Ogres vilki pārstāvis