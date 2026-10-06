Otrdiena, 06.10.2026 08:34
Monika, Zilga, Zilgma
Otrdiena, 06.10.2026 08:34
Monika, Zilga, Zilgma
Otrdiena, 6. oktobris, 2026 07:39

Ogresgala pamatskolas skolēni tiksies ar olimpiešiem projektā "Olimpieši skolās ar Rimi"

OgreNet / Leta
Ogresgala pamatskolas skolēni tiksies ar olimpiešiem projektā "Olimpieši skolās ar Rimi"
Ar Ogresgala un pārējo skolu bērniem tiksies arī Tokijas olimpiskais čempions 3x3 basketbolā Edgars Krūmiņš, foto - sportacentrs.com
Otrdiena, 6. oktobris, 2026 07:39

Ogresgala pamatskolas skolēni tiksies ar olimpiešiem projektā "Olimpieši skolās ar Rimi"

OgreNet / Leta

Šodien, 6. oktobrī, Ogresgala pamatskolas skolēni dodas uz "Rimi" Olimpisko centru Rīgā, kur tiek atklāts izglītojošā projekta "Olimpieši skolās ar Rimi" trešās sezonas reģionālo pasākumu cikls. Kopā ar Suntažu pamatskolas, Jūrmalas Pumpuru vidusskolas un Rīgas Hanzas vidusskolas audzēkņiem Ogresgala bērni būs starp pirmajiem, kas šosezon piedalīsies projektā, informē Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK).

Pasākumi notiks divās daļās, plkst. 10 un 12. Skolēniem būs iespēja klātienē satikt Latvijas olimpiešus un paralimpiešus, kā arī uzzināt, kāpēc svarīgas ir fiziskās aktivitātes, veselīgs uzturs un sabalansēts dienas režīms.

Ar Ogresgala un pārējo skolu bērniem tiksies Tokijas olimpiskais čempions 3x3 basketbolā Edgars Krūmiņš, Eiropas čempions 3x3 basketbolā Rihards Kuksiks, olimpiskā kamaniņu braucēja Kendija Aparjode, vieglatlēti Valters Kreišs un Pauls Pujāts, kā arī džudists Antonijs Renaldo de Anželis. Pasākumā piedalīsies arī daudzkārtējā paralimpisko spēļu čempione vieglatlētikā Diāna Krūmiņa un paralimpiskais čempions paraiejādē Rihards Snikus. Par veselīga uztura jautājumiem stāstīs sertificēta uztura speciāliste Viktorija Jansone.

Projekts paredzēts 5.–8. klašu skolēniem, un tā mērķis ir rosināt pusaudžu interesi par fiziskām aktivitātēm un veselīgiem ikdienas paradumiem. Pēc pasākuma skolotāji saņems darba materiālus turpmākam darbam klasē, bet skolēniem būs pieejami izglītojoši un praktiski materiāli.

Oktobrī un novembrī projekta pasākumi notiks piecos Latvijas Olimpiskajos centros, un tajos plānots iesaistīt līdz 3500 skolēnu no dažādiem reģioniem, tostarp arī speciālās izglītības iestāžu audzēkņus.

Organizatori uzsver, ka šāda iniciatīva ir īpaši nozīmīga, jo Latvijā tikai aptuveni piektā daļa pusaudžu sasniedz Pasaules Veselības organizācijas ieteikto fizisko aktivitāšu līmeni – vismaz 60 minūtes mērenas vai augstas intensitātes kustību dienā. Turklāt aptuveni 20–25% bērnu ir liekais svars vai aptaukošanās.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.