Ogresgala pamatskolas skolēni tiksies ar olimpiešiem projektā "Olimpieši skolās ar Rimi"

Pasākumi notiks divās daļās, plkst. 10 un 12. Skolēniem būs iespēja klātienē satikt Latvijas olimpiešus un paralimpiešus, kā arī uzzināt, kāpēc svarīgas ir fiziskās aktivitātes, veselīgs uzturs un sabalansēts dienas režīms.
Ar Ogresgala un pārējo skolu bērniem tiksies Tokijas olimpiskais čempions 3x3 basketbolā Edgars Krūmiņš, Eiropas čempions 3x3 basketbolā Rihards Kuksiks, olimpiskā kamaniņu braucēja Kendija Aparjode, vieglatlēti Valters Kreišs un Pauls Pujāts, kā arī džudists Antonijs Renaldo de Anželis. Pasākumā piedalīsies arī daudzkārtējā paralimpisko spēļu čempione vieglatlētikā Diāna Krūmiņa un paralimpiskais čempions paraiejādē Rihards Snikus. Par veselīga uztura jautājumiem stāstīs sertificēta uztura speciāliste Viktorija Jansone.
Projekts paredzēts 5.–8. klašu skolēniem, un tā mērķis ir rosināt pusaudžu interesi par fiziskām aktivitātēm un veselīgiem ikdienas paradumiem. Pēc pasākuma skolotāji saņems darba materiālus turpmākam darbam klasē, bet skolēniem būs pieejami izglītojoši un praktiski materiāli.
Oktobrī un novembrī projekta pasākumi notiks piecos Latvijas Olimpiskajos centros, un tajos plānots iesaistīt līdz 3500 skolēnu no dažādiem reģioniem, tostarp arī speciālās izglītības iestāžu audzēkņus.
Organizatori uzsver, ka šāda iniciatīva ir īpaši nozīmīga, jo Latvijā tikai aptuveni piektā daļa pusaudžu sasniedz Pasaules Veselības organizācijas ieteikto fizisko aktivitāšu līmeni – vismaz 60 minūtes mērenas vai augstas intensitātes kustību dienā. Turklāt aptuveni 20–25% bērnu ir liekais svars vai aptaukošanās.