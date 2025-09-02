Otrdiena, 02.09.2025 22:23
Elīza, Lizete, Zete
Otrdiena, 02.09.2025 22:23
Elīza, Lizete, Zete
Pirmdiena, 1. septembris, 2025 11:21

OK Ogre/ONSC izcīna sudrabu Klubu stafetēs 2025

Ogres novada sporta centrs
OK Ogre/ONSC izcīna sudrabu Klubu stafetēs 2025
Foto: Ogres novada sporta centrs
Pirmdiena, 1. septembris, 2025 11:21

OK Ogre/ONSC izcīna sudrabu Klubu stafetēs 2025

Ogres novada sporta centrs

Ar lielisku komandas garu un neatlaidību Ogre OK/SC izcīnīja 2. vietu Klubu stafetēs 2025!
Mūsu spēcīgajā pirmās komandas sastāvā startēja: Elīza Eisaka Elma Bremze Elīze Bremze Gustavs Millers Arturs Jānis Krastiņš Juris Kaldovskis Elēna Bremze Andris Svilāns Lūkass Siliņš Renārs Grasis.

Komanda ilgstoši atradās līderpozīcijā un, demonstrējot lielisku cīņassparu, finišēja vien minūti un 15 sekundes aiz uzvarētājiem – Kāpa OK, izcīnot augsto 2. vietu!
Šī ir jau ceturtā reize vēsturē, kad OK Ogre iekļūst šo sacensību godalgotajā trijniekā – un mēs ar to patiesi lepojamies! Sacensībās ar lielu atdevi startēja arī Ogre OK/SC otrā komanda, kas izcīnīja 28. vietu.
Tās sastāvā: Renāte Grase Hanne Nedviga Eva Vecziediņa Uldis Svilāns Markuss Vilipsons Gatis Gruzis Miķelis Rudzītis Emīls Šulcs Bruno Šterns Andris Kivlenieks. Savukārt četri mūsu kluba pārstāvji – Reinis Bērziņš, Anda Bīriņa, Artūrs Pauļukevičs un Vilnis Klāsons – piedalījās trīs etapu sacensībās "4fun", kur ieguva 4. vietu!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.