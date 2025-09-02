Komanda ilgstoši atradās līderpozīcijā un, demonstrējot lielisku cīņassparu, finišēja vien minūti un 15 sekundes aiz uzvarētājiem – Kāpa OK, izcīnot augsto 2. vietu!
Šī ir jau ceturtā reize vēsturē, kad OK Ogre iekļūst šo sacensību godalgotajā trijniekā – un mēs ar to patiesi lepojamies! Sacensībās ar lielu atdevi startēja arī Ogre OK/SC otrā komanda, kas izcīnīja 28. vietu.
Tās sastāvā: Renāte Grase Hanne Nedviga Eva Vecziediņa Uldis Svilāns Markuss Vilipsons Gatis Gruzis Miķelis Rudzītis Emīls Šulcs Bruno Šterns Andris Kivlenieks. Savukārt četri mūsu kluba pārstāvji – Reinis Bērziņš, Anda Bīriņa, Artūrs Pauļukevičs un Vilnis Klāsons – piedalījās trīs etapu sacensībās "4fun", kur ieguva 4. vietu!
OK Ogre/ONSC izcīna sudrabu Klubu stafetēs 2025
Ar lielisku komandas garu un neatlaidību Ogre OK/SC izcīnīja 2. vietu Klubu stafetēs 2025!
Mūsu spēcīgajā pirmās komandas sastāvā startēja: Elīza Eisaka Elma Bremze Elīze Bremze Gustavs Millers Arturs Jānis Krastiņš Juris Kaldovskis Elēna Bremze Andris Svilāns Lūkass Siliņš Renārs Grasis.