Nakts stafešu sacensību garumā distancē devās vairāk nekā 6500 dalībnieku no pieciem kontinentiem.
Iekļūšana TOP 100 ir ilgstošs Latvijas vīru komandu mērķis. Ogrēnieši ir vienīgie, kam tas izdevies, turklāt jau otro reizi. Komandas sastāvā startēja Renārs Roze, Dāvis Dišlers, Nauris Neimanis, Andris Kivlenieks, Edgars Ustinovs, Andris Svilāns un Raivo Kivlenieks. 8 stundu laikā dalībnieki veica kopā vairāk nekā 88 kilometrus, pārvarot klintis, purvus un akmens laukus naktī.
Komandas panākumus atzinīgi novērtē ne tikai paši ogrēnieši, bet arī ārvalstu sportisti. Turklāt jaunajiem sportistiem šādi panākumi ir dzinulis un sniedz mērķi, veidojot spēcīgu personību.
Informāciju sagatavoja Nauris Neimanis, OK "Ogre" pārstāvis