Trešdiena, 22. septembris, 2021 07:23

OK "Ogre" orientieristiem panākumi Latvijas velo orientēšanās čempionātā

Foto - Andris Sarksņa dodās distancē.
Trešdiena, 22. septembris, 2021 07:23

18. un 19. septembrī Inčukalna apkārtnē norisinājās Latvijas velo orientēšanās čempionāts, kurā panākumus izdevās gūt OK "Ogre" orientieristiem. Sestdien, 18.septembrī vidējā distancē Andris Sarksņa M21 grupā izcīnīja uzvaru, tuvāko sekotāju apsteidzot par 1 minūti 59 sekundēm.

M20 grupā otro vietu Latvijas čempionātā izdevās iegūt Jēkabam Tomam Andersonam, no līdera atpaliekot 37 sekundes.

Svētdien, norisinājās sacensības sprinta distancē, kur OK Ogre orientieristiem izdevās izcīnīt divas uzvaras. Savu iepriekšējās dienas rezultātu M21 grupā atkārtoja Andris Sarksņa, apsteidzot tuvāko sekotāju, lietuvieti Julius Juodišius par 1 minūti 37 sekundēm, un M20 grupā zeltu izcīnīja Jēkabs Toms Andersons, kā arī Bruno Šterns startējot daudz augstākā vecuma grupā ierindojās 5.vietā.

Informāciju sagatavoja Andris Sarksņa, OK "Ogre" biedrs, sportists

