Kā katru gadu Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) aicina izglītības iestādes un pašvaldības pieteikties dalībai Olimpiskajā mēnesī 2021, kas šoreiz tiks uzsākts LOK dzimšanas dienā 23.aprīlī un noslēgsies ar iecienīto Vislatvijas vingrojumu 21. maijā, turklāt sporta un veselību veicinošas aktivitātes tiks izvērstas vesela mēneša garumā. Olimpiskā mēneša sauklis un oficiālais tēmturis sociālajos tīklos tradicionāli ir “Mēs esam #SPORTIŅĀ”

Ņemot vērā esošo situāciju valstī, Ogres novada sporta centrs aicina visus Ogres novada iedzīvotājus un skolēnus sacensties virtuālajās Olimpiskā mēneša sacensībās, kurās katram ir iespēja ja ne uzvarēt, tad pārvarēt un īstenot savus nospraustos mērķus sasniedzot pašam savas uzvaras, tādejādi apliecinot, ka Olimpiskā devīze joprojām ir aktuāla – “Galvenais nav uzvarēt, galvenais ir piedalīties”. Līdz ar to, ikvienam ir iespēja, iepazīstoties ar nolikumu un aizpildot sacensību pieteikumu piedalīties virtuālajās sacensībās, kurās skrienot, nūjojot, dodoties pastaigā vai pārgājienā, vai velo izbraucienā sakrāt pēc iespējas vairāk kilometru laika posmā no 23.aprīļa līdz 20.maijam.

Pielikumā NOLIKUMS “Olimpiskais mēnesis 2021”

