Trešdiena, 11. augusts, 2021 09:40

ONSC aicina pieteikties Ogres pilsētas svētku Laivu parādei

20.-21.augustā Ogres pilsētas svētku ietvaros “CEĻO OGRĒ Lai skan!” norisināsies arī par svētku tradīciju kļuvusī LAIVU PARĀDE 2021.

Esam ceļojuši pa Ogres upi gan pa, gan pret straumei, bet šogad, lai skan mūsu ceļojums līdz ar saules rietu. Pulcēšanās sestdien, 21. augustā, plkst. 18:45, starts plkst. 19:00. Maršruta sākums/ iekāpšana uz Ogres upes aizsargmola aptuveni 100 metrus no krasta laukuma virzienā pa kreisi un laivosim līdz aizsargmolam pie Ogres upes ietekas Daugavā. Savukārt pie un uz arkveida gājēju tilta pāri Ogres upei norisināsies dalībnieku sveikšana un svētku uzruna.

Tāpat Ogres pilsētas iedzīvotāji un viesi laipni aicināti sveikt laivu parādes dalībniekus visa maršruta garumā. Parādes noslēgumā laivotājus finišā priecēs svētku koncerts, ko varēs baudīt no pašas Daugavas vidus.


Ogres novada pašvaldība aicina iestādes, organizācijas, biedrības, iedzīvotāju grupas u.c. piedalīties laivu parādē! 
Lai pieteiktos laivu parādei, līdz šī gada 18. augustam lūgums aizpildīt anketu, kas pieejama šeit: 
Katrai komandai tiks nodrošinātas gumijas laivas, airi un drošības vestes 2 – 6 dalībniekiem. Protams, iespējams piedalīties arī ar savām laivām un drošības vestēm.


Pēc saņemto anketu apkopošanas laivu parādes organizētāji sazināsies ar pieteikumu iesniedzējiem.Ja rodas jautājumi par pieteikšanos vai laivu parādes norisi, lūgums sazināties ar Ogres novada sporta centru (ONSC) -  

Informāciju sagatavoja Linda Gulbe, Ogres novada sporta centra projektu koordinatore

