Ogrēnieši sāka cīņu ar ātri panāktu divu vārtu izrāvienu. Līdz puslaika vidusdaļai pārsvars pieauga līdz septiņiem vārtiem (12:5), bet pirmā puslaika noslēgumam laukuma saimnieki jau atradās pārliecinošā 11 vārtu starpībā (21:9). Lai gan otrajā puslaikā “SK Latgols juniori” izradīja līdzvērtīgāku cīņu, spēles pirmajā pusē iekrāto deficītu viņi vairs nespēja atspēlēt.
Par 7. vietu: ONSC/HK Ogre – SK Latgols juniori 40:31 (21:9)
Rezultatīvākie spēlētāji:
ONSC/HK Ogre – Šmidts 9/16, Rudko 8/10, Mieriņš 6/7, Sļusarevs 5/8, Maziņš 4/5, Ladusans 3/4, Bauze 3/5, Mardaks 1/2, Bilders 1/2.
SK Latgols juniori – Bankovskis 10/15, Mullers 6/8, Kotovs 5/9, Nazarovs 4/8, Kļaviņš 2/2, Cabuls 2/3, Lipskis 2/4.
Ludzas un Ogres komandu sērijas otrā spēle paredzēta 28. februārī Ludzā.