Pirmdiena, 23. februāris, 2026 10:46

“ONSC/HK Ogre” ar uzvaru sāk cīņu par 7. vietu

Foto: osports.lv
Sērijas pirmajā cīņā par 7. vietu Latvijas čempionāta handbolā vīriešu 1. līgā “ONSC/HK Ogre” savā laukumā ar 40:31 (21:9) apspēlēja Ludzas “SK Latgols juniori”. Rezultatīvākais starp ogrēniešiem ar deviņiem vārtu guvumiem bija Armands Šmidts.

Ogrēnieši sāka cīņu ar ātri panāktu divu vārtu izrāvienu. Līdz puslaika vidusdaļai pārsvars pieauga līdz septiņiem vārtiem (12:5), bet pirmā puslaika noslēgumam laukuma saimnieki jau atradās pārliecinošā 11 vārtu starpībā (21:9). Lai gan otrajā puslaikā “SK Latgols juniori” izradīja līdzvērtīgāku cīņu, spēles pirmajā pusē iekrāto deficītu viņi vairs nespēja atspēlēt.

Par 7. vietu: ONSC/HK Ogre – SK Latgols juniori 40:31 (21:9)

Rezultatīvākie spēlētāji:
ONSC/HK Ogre – Šmidts 9/16, Rudko 8/10, Mieriņš 6/7, Sļusarevs 5/8, Maziņš 4/5, Ladusans 3/4, Bauze 3/5, Mardaks 1/2, Bilders 1/2.
SK Latgols juniori – Bankovskis 10/15, Mullers 6/8, Kotovs 5/9, Nazarovs 4/8, Kļaviņš 2/2, Cabuls 2/3, Lipskis 2/4.

Ludzas un Ogres komandu sērijas otrā spēle paredzēta 28. februārī Ludzā.

