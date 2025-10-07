“ONSC/HK Ogre” čempionātu sāk ar zaudējumu Ludzā

“SK Latgols” spēles ievadā ātri panāca 3:0 izrāvienu, pateicoties Eināra Borisova un Guntara Lipska precizitātei. Ogrēniešiem gan izdevās samazināt deficītu (4:5), taču Kaspara Plintes diskvalifikācija jau 10. minūtē kļuva par liktenīgu pavērsienu – viesi zaudēja vienu no līderiem, bet Latgols izmantoja savas iespējas. Pirmajā puslaikā ludzānieši demonstrēja iespaidīgu ātrumu un agresīvu aizsardzību, izvirzoties vadībā ar 21:17. Kristers Miškāns un Romāns Romašenko veidoja efektīvus uzbrukumus, kam Ogres komanda nespēja tikt līdzi.
Pēc pārtraukuma mājinieki savu pārākumu tikai palielināja. Māris Bulis komandai palīdzēja ar pieciem gūtiem vārtiem, kamēr Gintars Ūzulnieks un Guntars Lipskis turpināja precīzi izmantot katru iespēju. Latgols spēlēja ar plašu rotāciju, ļaujot katram no spēlētājiem dot savu pienesumu.
Ogrēnieši centās turēties spēlē ar Arta Grundes pūlēm (7 vārti, tostarp 3 no 7 metru līnijas), tomēr viesu spēli bremzēja vairākas divu minūšu noraidījumu epizodes un nesaskaņas aizsardzībā. Līdz mača beigām Ludzas vienība jau bija atrāvusies par vairāk nekā desmit vārtiem, noslēdzot savu sezonas pirmo spēli ar pārliecinošu panākumu – 43:31.
SK Latgols – ONSC/HK Ogre 43:31 (21:17)
SK Latgols – Lipskis 7/9, Bulis 5/7, Miškāns 5/8, Romašenko 5/9, Borisovs 4/6, Ūzulnieks 4/6, Strazds 3/4, Bārbals 3/4, Rubins 2/2, Iļjins 2/4, Mulers 1/2, Vaškevičs 1/3, Cabuls 1/4.
ONSC/HK Ogre – Grunde 7/10, Šmidts 5/8, Tirāns 4/5, Rudko 3/3, Maziņš 3/4, Sļusarevs 3/7, Mardaks 2/3, Plinte 1/1, Bilders 1/1, Mieriņš 1/1, Buračevskis 1/2.