Sērijas otrajā spēlē, kas 28. februārī norisinājās Ludzā, laukuma saimnieki revanšējās ar uzvaru 36:33 (22:18), tādējādi panākot neizšķirtu divu spēļu summā. Tomēr, saskaņā ar LHF sacensību direktora lēmumu, kas tika pieņemts, izskatot abu komandu pārstāvju kopīgo lūgumu par izspēles kārtības izmaiņām, uzvarētājs tika noskaidrots jau pēc otrās spēles, izpildot septiņu metru soda metienu sēriju līdz pirmajai kļūdai, ņemot vērā arī abu spēļu kopējo vārtu attiecību.
Iepriekšējā savstarpējā spēlē 22. februārī Ogrē ar 40:31 pārāki bija ogrēnieši, kas divu spēļu summā nodrošināja labvēlīgu situāciju pirms atbildes spēles. Lai arī Ludzā mājinieki uzvarēja ar trīs vārtu pārsvaru, pēcspēles metienu sērijā precīzāki bija “ONSC/HK Ogre” spēlētāji, tādējadi izcīnot 7. vietu 1. līgas čempionātā.
SK Latgols juniori – ONSC/HK Ogre 36:33 (22:18)
Rezultatīvākie spēlētāji:
SK Latgols juniori – Kļaviņš 8/9, Nazarovs 7/9, Bankovskis 7/12, Lipskis 6/6, Mullers 3/6, Dubrovskis 2/5, Kotovs 1/1, Žilinskis 1/2, Cabuls 1/3.
ONSC/HK Ogre – Tirāns 10/14, Šmidts 9/17, Sļusarevs 8/14, Bilders 3/4, Mardaks 2/5, Mieriņš 1/3.