Salaspils sporta namā notikušās spēles rezultātu 2. minūtē atklāja mājinieks Kristiāns Strautnieks (1:0), bet 3. minūtē viņš Salaspils komandas pārsvaru jau dubultoja – 2:0. Jau nākamajā uzbrukumā pie sava pirmā vārtu guvuma tika ogrēnieši Artura Kļaviņa personā (1:2), bet salaspiliešiem vajadzēja tika trīs sekundes, lai Justs Vidzis atjaunotu divu vārtu pārsvaru – 3:1. Pirmā puslaika vidū pa golam iemeta viesu komandas handbolisti Reinis Sļusarevs un Kaspars Plinte, vadībā ar 8:7 izvirzot “ONSC/HK Ogre”. Ar goliem atbildēja mājinieki Kristaps Štālmanis un Edvarts Ernests Purviņš, atkal vadībā izvirzot “Salaspils SS” (9:8). Ogrēnieši vēl vienu reizi atjaunoja neizšķirtu (9:9), bet pēc tam vadības grožus savās rokās arvien pārliecinošāk pārņēma laukuma saimnieki, kam pēc pirmā puslaika bija četru vārtu handikaps – 17:13. Visā spēlē “Salaspils SS” uzvarēja ar 18 vārtu pārsvaru – 45:27.
Komandai “ONSC/HK Ogre” četrās aizvadītajās spēlēs pie punktiem vēl nav izdevies tikt. Turpretī “Salaspils SS” vienība tikpat spēlēs nopelnījusi sešus punktus, B grupas kopvērtējumā ierindojoties 2. vietā.
Salaspils SS – ONSC/HK Ogre 45:27 (17:13)
Rezultatīvākie spēlētāji:
Salaspils SS – M. Strautnieks 5/5, Rutkis 5/5, K. Strautnieks 5/6, Purviņš 4/4, Gailums 4/4, Plūme 4/5, Burjāns 4/6, Štālmanis 4/7, Rozenbergs 3/5, Vidzis 3/5, Sudmalis 3/6, Kušners 1/1.
ONSC/HK Ogre – Grunde 5/9, Kļaviņš 4/5, Sļusarevs 4/6, Šmidts 4/7, Maziņš 3/3, Plinte 3/6, Tirāns 2/5, Ģērmanis 1/2, Mieriņš 1/4.