Ludzas komanda šajā sezonā sešās aizvadītajās spēlēs tikusi pie piecām uzvarām un vienu reizi spēlējusi neizšķirti ar savu tiešo konkurenti “Salaspils SS”. Pateicoties panākumam Ogrē un kopumā iekrātiem 11 punktiem, “SK Latgols” atgriezusies B grupas turnīra tabulas līderpozīcijā.
Savukārt “ONSC/HK Ogre” līdzšinējās astoņās spēlēs izcīnījusi tikai vienu punktu, ko ieguva, cīnoties neizšķirti ar “HK Jūrmala”.
Spēle Ogres novada sporta centrā sākās līdzvērtīgā cīņā, pirmajās divās minūtēs komandām apmainoties vārtu guvumiem (2:2). Tomēr turpinājumā “SK Latgols” veica iespaidīgu astoņu bezatbilžu vārtu izrāvienu, iegūstot būtisku pārsvaru. Līdz pirmā puslaika beigām laukuma saimnieki spēja noturēties spēlē, taču deficītu samazināt nespēja, un pārtraukumā komandas devās pie rezultāta 19:12 par labu viesiem.
Otrajā puslaikā Ludzas handbolisti demonstrēja vēl pārliecinošāku sniegumu gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, pakāpeniski palielinot pārsvaru un droši noslēdzot spēli ar uzvaru 41:24.
ONSC/HK Ogre – SK Latgols 24:41 (12:19)
ONSC/HK Ogre – Mieriņš 7/12, Ģērmanis 4/5, Rudko 4/6, Kļaviņš 3/5, Šmidts 3/15, Maziņš 2/2, Bilders 1/4.
SK Latgols – Lipskis 7/10, Romašenko 6/9, Borisovs 5/11, Kazlovskis 4/4, Zbitkovskis 4/5, Ūzulnieks 4/7, Rubins 3/3, Miškāns 2/2, Iļjins 2/3, Strazds 2/4, Dobrinins 1/1, Mullers 1/1.