Svētdiena, 28.12.2025 10:51
Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita
Svētdiena, 28.12.2025 10:51
Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita
Svētdiena, 28. decembris, 2025 10:17

“ONSC/HK Ogre” piekāpjas Ludzas komandai “SK Latgols”

Osports.lv
“ONSC/HK Ogre” piekāpjas Ludzas komandai “SK Latgols”
Foto: osports.lv
Svētdiena, 28. decembris, 2025 10:17

“ONSC/HK Ogre” piekāpjas Ludzas komandai “SK Latgols”

Osports.lv

Latvijas čempionāta handbolā vīriešu Virslīgas B grupā piekto uzvaru sezonā izcīnījusi Ludzas “SK Latgols”, kas izbraukumā Ogrē ar rezultātu 41:24 (19:12) pārliecinoši pārspēja mājinieci “ONSC/HK Ogre”. Ogres komandas rindās rezultatīvākais ar septiņiem gūtiem vārtiem bija Aleksandrs Mieriņš.

Ludzas komanda šajā sezonā sešās aizvadītajās spēlēs tikusi pie piecām uzvarām un vienu reizi spēlējusi neizšķirti ar savu tiešo konkurenti “Salaspils SS”. Pateicoties panākumam Ogrē un kopumā iekrātiem 11 punktiem, “SK Latgols” atgriezusies B grupas turnīra tabulas līderpozīcijā.

Savukārt “ONSC/HK Ogre” līdzšinējās astoņās spēlēs izcīnījusi tikai vienu punktu, ko ieguva, cīnoties neizšķirti ar “HK Jūrmala”.

Spēle Ogres novada sporta centrā sākās līdzvērtīgā cīņā, pirmajās divās minūtēs komandām apmainoties vārtu guvumiem (2:2). Tomēr turpinājumā “SK Latgols” veica iespaidīgu astoņu bezatbilžu vārtu izrāvienu, iegūstot būtisku pārsvaru. Līdz pirmā puslaika beigām laukuma saimnieki spēja noturēties spēlē, taču deficītu samazināt nespēja, un pārtraukumā komandas devās pie rezultāta 19:12 par labu viesiem.

Otrajā puslaikā Ludzas handbolisti demonstrēja vēl pārliecinošāku sniegumu gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, pakāpeniski palielinot pārsvaru un droši noslēdzot spēli ar uzvaru 41:24.

ONSC/HK Ogre – SK Latgols 24:41 (12:19)
ONSC/HK Ogre – Mieriņš 7/12, Ģērmanis 4/5, Rudko 4/6, Kļaviņš 3/5, Šmidts 3/15, Maziņš 2/2, Bilders 1/4.
SK Latgols – Lipskis 7/10, Romašenko 6/9, Borisovs 5/11, Kazlovskis 4/4, Zbitkovskis 4/5, Ūzulnieks 4/7, Rubins 3/3, Miškāns 2/2, Iļjins 2/3, Strazds 2/4, Dobrinins 1/1, Mullers 1/1.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?