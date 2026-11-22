Ogres novada sporta centrā notikušajā spēlē “SK Latgols” jau pirmajās desmit minūtēs ieguva pārliecinošu pārsvaru. Pēc līdzvērtīga spēles sākuma (3:3) viesi veica izrāvienu 6:0, panākot 9:3. Lai gan “ONSC/HK Ogre” handbolisti vairākas reizes pietuvojās sešu vārtu attālumā, Ludzas komanda līdz pārtraukumam saglabāja vadību un pirmo puslaiku noslēdza sev par labu ar 20:17.
Pēc pārtraukuma “SK Latgols” turpināja kontrolēt spēles gaitu. Laika posmā no 32. līdz 44. minūtei viesi vēl vairāk palielināja pārsvaru, no 20:18 panākot 31:21, un atlikušajā laikā droši nosargāja uzvaru. Noslēgumā “SK Latgols” svinēja pārliecinošu panākumu ar 40:30, izcīnot piekto uzvaru piecās A grupas spēlēs.
Lielisku spēli aizvadīja Edvīns Matvejenko, kurš guva 15 vārtus, bet Raivis Gorbunovs pievienoja astoņus. Mājinieku rindās rezultatīvākais bija Reinis Rudko ar desmit precīziem metieniem, bet sešus vārtus guva Armands Šmidts.
ONSC/HK Ogre – SK Latgols 30:40 (17:20)
ONSC/HK Ogre – Rudko 10/11, Šmidts 6/8, Zvejnieks 5/9, Sļusarevs 3/5, Sidorovs 2/4, Ģērmanis 2/5, Mieriņš 1/1, Bauze 1/3, Roguļskis 0/1, Bilders 0/1, Mardaks 0/2.
SK Latgols – Matvejenko 15/19, Gorbunovs 8/13, Ūzulnieks 5/7, Strazds 4/4, Kļaviņš 3/6, Zbitkovskis 2/2, Cabuls 1/1, Iļjins 1/3, Žilinskis 1/3.