“ONSC/HK Ogre” savā laukumā piekāpjas Rīgas “ASK/MSĢ II”

Ogres novada sporta centra hallē spēles 4. minūtē vadībā ar 2:0 bija izvirzījušies rīdzinieki. Pa bumbai ogrēniešu vārtos iemeta Arvis Pēcis un Kristiāns Krievaitis. 5. minūtē ar vārtu guvumu atbildēja Jānis Zvejnieks (1:2), bet 6. minūtē viesi panāca jau 4:1. Ogres handbolisti turējās līdzi, tomēr pēc pirmā puslaika zaudēja ar vienu vārtu starpību – 12:13. Cīņas turpinājumā Rīgas komanda ieguva daudz lielālu pārsvaru, galarezultātā “ASK/MSĢ II” guva uzvaru ar deviņu vārtu pārsvaru – 29:20.
Komandas “ONSC/HK Ogre” rindās rezultatīvākie bija Reinis Rudko, Armands Šmidts un Jānis Zvejnieks, kuri katrs guva pa četriem vārtiem. Rīgas “ASK/MSĢ II” labā ar septiņiem goliem izcēlās Kristofers Jonass, bet pa četriem vārtiem pievienoja Raiens Rozītis, Arvis Pēcis un Kristiāns Krievaitis.
ONSC/HK Ogre – ASK/MSĢ II 20:29 (12:13)
ONSC/HK Ogre – Rudko 4/7, Šmidts 4/11, Zvejnieks 4/8, Sļusarevs 3/8, Lauva 3/4, Ģērmanis 1/3, Bilders M. 1/1, Bilders R. 1/4, Mardaks 0/1, Ladusāns 0/1.
ASK/MSĢ II – Kristofers Jonass 7/11, Rozītis 4/7, Pēcis 4/5, Krievaitis 4/8, Turiks 3/4, Meiers 2/5, Začs 2/6, Kleinbergs 1/4, Čikuts 2/2.