Abas komandas šosezon tikās jau 11. novembrī Salaspils sporta namā, kur ar pārliecinošu sniegumu 45:27 pārāki bija salaspilieši.
Ogres novada sporta centrā spēle sākās līdzvērtīgā cīņā, tomēr pirmie iniciatīvu pārņēma viesi, 12. minūtē izvirzoties vadībā ar 8:5. Ogrēnieši spēja atbildēt un izlīdzināt rezultātu (9:9), taču puslaika izskaņā atkal precīzāki bija salaspilieši, pārtraukumā dodoties ar triju punktu pārsvaru – 16:13.
Otrajā puslaikā “Salaspils SS” jau pilnībā kontrolēja notikumus laukumā. Viesi pakāpeniski audzēja pārsvaru un neļāva mājiniekiem pietuvoties tuvāk par četriem vārtiem. Spēles noslēgumā salaspilieši droši nosargāja vadību un izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar 37:30.
ONSC/HK Ogre – Salaspils SS 37:30 (13:16)
Rezultatīvākie spēlētāji:
ONSC/HK Ogre – Šmidts 10/15, Plinte 7/10, Rudko 5/8, Kļaviņš 5/8, Tirāns 3/4.
Salaspils SS – M. Strautnieks 8/9, Gailums 6/11, Burjāns 5/8, K. Strautnieks 4/5, Štālmanis 4/6, Purviņš 3/6, Rutkis 2/3, Kazerovskis 2/4, Plūme 1/1, Kušners 1/1, Kauliņš 1/5.