"ONSC/HK Ogre" trešais zaudējums trijās spēlēs

“ONSC/HK Ogre” trešais zaudējums trijās spēlēs
“ONSC/HK Ogre” trešais zaudējums trijās spēlēs

Latvijas čempionāta handbolā vīriešu Virslīgas B grupā pie panākuma joprojām nav tikusi “ONSC/HK Ogre”, kas savā laukumā ar 31:34 (15:17) atzina Aizkraukles novada komandas “HK S&A” pārākumu. Rezultatīvākais starp ogrēniešiem ar septiņiem vārtu guvumiem bija Jēkabs Tirāns.

Spēlē, kas notika Ogres novada sporta centra hallē, abu komandu pirmie metieni mērķi nesasniedza, bet rezultātu 2. minūtē atklāja viesu vienības handbolists Roberts Ozoliņš – 1:0. Jau nākamajā uzbrukumā ar precīzu metienu atbildēja ogrēnietis Arturs Kļaviņš – 1:1. 16. minūtē triju punktu pārsvaru ieguva viesi (10:7), kuru labā divus golus iemeta Ozoliņš, bet vienu – Mārtiņš Gailītis. 26. minūtē vadībā ar 14:13 izvirzījās jau mājinieki, kas bija guvuši trīs vārtus pēc kārtas (Jēkabs Tirāns, Aleksandrs Mieriņš un Kaspars Plinte). Pēc pirmā puslaika divu vārtu pārsvars viesu komandai – 17:15. Otrajā puslaikā “HK S&A” savu pārsvaru vēl pat palielināja par vienu punktu un varēja svinēt otro uzvaru trijās spēlēs – 34:31. Ogres handbolistiem tā bija trešā neveiksme tikpat mačos.

Uzvarētāju rindās ar deviņiem vārtu guvumiem izcēlās Mārtiņš Gailītis. Septiņus golus iemeta Ernests Aņisimovs, piecus – Jorens Jānis Glods, bet četrus – Roberts Ozoliņš. Rezultatīvākais starp ogrēniešiem ar septiņiem vārtu guvumiem bija Jēkabs Tirāns, bet pa četriem goliem iemeta Kaspars Plinte un Matīss Roberts Maziņš. Pēc šīs uzvaras komandai “HK S&A” B grupas turnīra tabulā ir četri punkti un joprojām 3. vieta, bet “ONSC/HK Ogre” pagaidām bez punktiem un attiecīgi pēdējā pozīcijā.

ONSC/HK Ogre – HK S&A 31:34 (15:17)

Rezultatīvākie spēlētāji:
ONSC/HK Ogre – Tirāns 7/9, Plinte 4/5, Maziņš 4/5, Šmidts 3/10, Mieriņš 3/3, Grunde 3/7, Rudko 2/3, Sļusarevs 2/6, Kļaviņš 2/4, Ladusans 1/1.
HK S&A – Gailītis 9/14, Aņisimovs 7/7, J.Glods 5/11, R.Ozoliņš 4/5, E.Glods 3/6, Dubausks 2/7, Grigorjevs 2/4, Jirgens 1/1, M.Ozoliņš 1/1.

