Spēlē, kas notika Ogres novada sporta centra hallē, abu komandu pirmie metieni mērķi nesasniedza, bet rezultātu 2. minūtē atklāja viesu vienības handbolists Roberts Ozoliņš – 1:0. Jau nākamajā uzbrukumā ar precīzu metienu atbildēja ogrēnietis Arturs Kļaviņš – 1:1. 16. minūtē triju punktu pārsvaru ieguva viesi (10:7), kuru labā divus golus iemeta Ozoliņš, bet vienu – Mārtiņš Gailītis. 26. minūtē vadībā ar 14:13 izvirzījās jau mājinieki, kas bija guvuši trīs vārtus pēc kārtas (Jēkabs Tirāns, Aleksandrs Mieriņš un Kaspars Plinte). Pēc pirmā puslaika divu vārtu pārsvars viesu komandai – 17:15. Otrajā puslaikā “HK S&A” savu pārsvaru vēl pat palielināja par vienu punktu un varēja svinēt otro uzvaru trijās spēlēs – 34:31. Ogres handbolistiem tā bija trešā neveiksme tikpat mačos.
Uzvarētāju rindās ar deviņiem vārtu guvumiem izcēlās Mārtiņš Gailītis. Septiņus golus iemeta Ernests Aņisimovs, piecus – Jorens Jānis Glods, bet četrus – Roberts Ozoliņš. Rezultatīvākais starp ogrēniešiem ar septiņiem vārtu guvumiem bija Jēkabs Tirāns, bet pa četriem goliem iemeta Kaspars Plinte un Matīss Roberts Maziņš. Pēc šīs uzvaras komandai “HK S&A” B grupas turnīra tabulā ir četri punkti un joprojām 3. vieta, bet “ONSC/HK Ogre” pagaidām bez punktiem un attiecīgi pēdējā pozīcijā.
ONSC/HK Ogre – HK S&A 31:34 (15:17)
Rezultatīvākie spēlētāji:
ONSC/HK Ogre – Tirāns 7/9, Plinte 4/5, Maziņš 4/5, Šmidts 3/10, Mieriņš 3/3, Grunde 3/7, Rudko 2/3, Sļusarevs 2/6, Kļaviņš 2/4, Ladusans 1/1.
HK S&A – Gailītis 9/14, Aņisimovs 7/7, J.Glods 5/11, R.Ozoliņš 4/5, E.Glods 3/6, Dubausks 2/7, Grigorjevs 2/4, Jirgens 1/1, M.Ozoliņš 1/1.