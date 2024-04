Apgūt orientēšanos – katra spēkos

Nauris Neimanis ar orientēšanos nodarbojas jau kopš astoņu gadu vecuma, bet tagad labu laiku jau pats trenē jaunos sportistus. «Es uzsāku orientēšanās gaitas Ivetas Holcmanes vadībā,» Nauris stāsta. «Viņa joprojām ir Ogres novada Sporta centra orientēšanās kluba «Ogre» vadītāja. Var teikt, Iveta diriģē šā sporta veida norises mūsu novadā. Es pats tagad jau gandrīz septiņus gadus strādāju kā orientēšanās treneris. Pagājušajā gadā man tika gods tapt atzītam par labāko treneri Ogres novadā. Patlaban mēs aktīvi nodarbojamies ar bērnu piesaisti orientēšanās treniņu grupām. Principā uzsākt treniņus var jebkurā vecumā no 7 līdz 18 gadiem, bet patlaban aktīvi turpinās 7–12 gadu vecu audzēkņu uzņemšana. Šajā vecumā orientierista sportiskās gaitas uzsākt ir visvieglāk.»





«Reljefs» iekarojis lielu popularitāti

Interese par orientēšanos Ogres novadā allaž bijusi liela. Nauris Neimanis teic, ka pašlaik Ogrē trenējas aptuveni 50 bērnu un jauniešu vecumā no 7 līdz 20 gadiem. Vēl aptuveni 30 bērnu trenējas Ikšķilē. «Tāpat katru trešdienu Ogres novadā rīkojam orientēšanās sacensību seriālu «Reljefs», kurā vienmēr pulcējas vairāk nekā simts dalībnieku. Tiesa, sezona strauji iet uz beigām. Šā gada «Reljefs» noslēgsies ar pēdējām sacensībām 18. oktobrī, lai atsāktos nākamā gada pavasarī – aprīļa pirmajā trešdienā. Katru gadu sacensības norisinās pavasarī un rudenī, daļēji arī vasarā, gada laikā kopā sanāk 18–20 kārtu. Protams, paralēli visu laiku noris treniņi, to intensitāte un biežums atkarīgs no katras grupas.»





Sportisti attīsta dažādas prasmes

Kā stāsta Nauris Neimanis, orientēšanās treniņi notiek kā ikvienā sporta veidā. «Vidēji nedēļā ir trīs līdz piecas nodarbības, kā arī sacensības brīvdienās. Es strādāju Ogres novada Sporta centrā, mūsu jaunākajām grupām treniņi ir trīs reizes nedēļā pulksten 15.30, vecākajiem audzēkņiem – attiecīgi vairāk. Vecāko grupu audzēkņi, gatavojoties startiem Latvijas izlasē, vairākas dienas nedēļā trenējas divas reizes dienā.

Nodarbību laikā lielākais akcents tiek likts uz dažādu orientēšanās prasmju attīstīšanu. Protams, neizbēgama ir fiziskās sagatavotības un izturības trenēšana. Vasarā mēs skrienam, ziemā orientējamies uz slēpēm. Treniņi pārsvarā notiek ārā, bet ziemas periodā vienu divas reizes nedēļā arī sporta zālē, lai tādējādi apgūtu teoriju un attīstītu audzēkņu vispārējo fizisko sagatavotību.»





Daba un azarts

Nauris Neimanis apliecina, ka šāds sports ir pa spēkam jebkuram veselam cilvēkam. «Orientēšanās ir ļoti demokrātisks sporta veids visiem vecumiem un spējām,» viņš uzsver. «Kad mēs atrodamies mežā, neviens uz pirkstiem neskatās. Šis sporta veids savā veidā ir brīvību nesošs. Visaugstākos panākumus gūst tie, kam ir garāku distanču skriešanas dotības, kā arī matemātiskās, telpiskās domāšanas un vizualizācijas spēju apvienojums. Tomēr ļoti dažādi cilvēki rod mežā prieku orientēties. Šāda tipa fiziskas aktivitātes svaigā gaisā ir arī ļoti veselīgas, jo izturības sporta veidi, pie kuriem noteikti pieder arī orientēšanās, uzlabo sirds, plaušu un citu orgānu darbību.»





Nauris atzīst, ka viņu pašu orientēšanās piesaista ar iespēju būt mežā, pie dabas kā paša sporta veida specifika. «Pats kā sportists vislabākos panākumus esmu guvis tieši ziemas sacensībās – orientēšanās uz slēpēm. Tāpat, protams, lielu lomu spēlē sportiskais azarts. Nav mazsvarīgi arī tas, ka, veicot orientēšanās distanci lielā ātrumā, izdalās adrenalīns, jāpieņem sarežģīti lēmumi īsā laikā. Visas izjūtas kopā sniedz to komplekso efektu, kura dēļ mīlu šo sporta veidu.»