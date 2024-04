Orientēšanās pieejama amatieriem un profesionāļiem

Treneriem darba pilnas rokas...

Ogres novada Sporta centrā ikdienā darbojas pieci orientēšanās treneri: Iveta Holcmane, Nauris Neimanis un Haralds Lūkins strādā ar jauno paaudzi Ogrē, savukārt Daiga Beinere un Artis Dobulis trenē bērnus Ikšķilē. Tāpat treneri darbojas arī dažādos sporta klubos, lielākoties gan sacensību organizācijās, līdz ar to par darba trūkumu nesūdzas.

Šā gada orientēšanās sezona pamazām tuvojas beigām, tāpēc pienācis īstais laiks, lai atskatītos uz šosezon paveikto. OK «Ogre» treneris Haralds Lūkins stāsta: «Abiem Ogres novada Sporta centra orientēšanās klubiem sezonu var vērtēt kā izdevušos. Mūsu audzēkņi uzrādījuši lieliskus rezultātus gan vietējos čempionātos, gan sacensībās ārpus Latvijas. Klubā ir daudz orientieristu, jo šis sports pats par sevi ir izcili demokrātisks un aptver visu vecumu grupas no pašiem jaunākajiem līdz vecākajiem. Tāpat šosezon Ogres novada Sporta centrā ir daudz jauno censoņu, par ko ir liels prieks. Orientēšanās mūsu pusē ir iemantojusi lielu popularitāti, savukārt sportistu meistarību apliecina fakts, ka pieci mūsu audzēkņi šobrīd ir iekļauti Latvijas izlasē un nesen teicami nostartēja sezonas pēdējās lielajās sacensībās Polijā. Lūkass Siliņš un Renārs Grasis ir šā gada Eiropas jauniešu čempioni orientēšanās ar slēpēm. Ogres novada Sporta centra treneri aktīvi iesaistās arī darbā ar Latvijas orientēšanās izlasēm.»

Vai sacensībām vērojams sezonāls raksturs?

Orientēšanās notiek gan siltajā, gan aukstajā gada laikā, kad dalībnieki attiecīgi vai nu skrien, vai slēpo. Daudz populārāka gan ir vasaras jeb skriešanas sezona, kas lielākoties notiek no pavasara līdz septembra beigām. Savukārt ziemas orientēšanās ir arvien tuvāk iekļūšanai Olimpisko spēļu programmā, cerības saistot ar 2030. gadu Stokholmā. Haralds Lūkins paskaidro sīkāk: «Mums sezona sākas aprīlī un beidzas septembra nogalē. Šajā laikā notiek dažādas pamatsacensības – Latvijas kausa un čempionāta posmi. Kad aktīvais sacensību periods beidzas, entuziasti dodas atpūsties, savukārt Sporta centra audzēkņiem treniņu process turpinās un notiek gatavošanās nākamajai sezonai. Procentuāli lielākā Sporta centra audzēkņu daļa noskaņojas sacensībām ziemas sezonā – orientēšanās ar slēpēm. Nodarbības pamatā norisinās Ogres novada Sporta centrā. Orientieristiem ir iespēja nelielai atpūtai vasaras vidū, kad sacensību kalendārā ir garāka pauze, taču izlases sportistiem atlaides netiek dotas – lai uzturētu sevi fiziski labā formā, treniņi notiek augu gadu.»

Ogres novada Sporta centrā pieteikties uz orientēšanās nodarbībām var, sākot jau no skolas gaitu sākuma. «Patlaban ir izveidota jauna sagatavošanās grupiņa, kurā apvienoti bērni vecumā no septiņiem līdz deviņiem gadiem,» teic Haralds Lūkins. «Es pats ar šo grupu arī strādāju. Sākumskolas vecumā jau droši var nākt uz orientēšanos, noteikta grupas dalībnieku skaita nav, katram jaunajam entuziastam tiek dota iespēja. Tāpēc ar lielāko prieku gaidīsim un uzņemsim jaunos sportot gribētājus OK «Ogre» saimē. Pieteikties var Ogres novada Sporta centrā vai zvanot treneriem personīgi.»