Kā uzsver OK “Ogre” vadītāja Iveta Holcmane, organizatori turpina attīstīt sacensību vidi, piedāvājot dalībniekiem arvien jaunas pieredzes iespējas. Viens no būtiskākajiem šīs sezonas jaunumiem ir jaunas kartes veidošana Daugavas kreisajā krastā, Robežkroga apkaimē, kur atklāts unikāls, līdz šim orientēšanās sacensībās neizmantots apvidus.
“Tur ir ļoti interesants reljefs – gravas, kāpas un pat tāds savdabīgs purviņu un kalniņu veidojums, kas mazliet atgādina Skandināvijas ainavas,” stāsta Iveta Holcmane. “Karšu zīmētāji Andris Kivlenieks un Nauris Neimanis pat jokoja, ka tur esot nokritis mazs Mēness virsmas gabaliņš. Šī teritorija orientēšanās sacensībām nav izmantota, tāpēc noteikti sniegs dalībniekiem daudz jaunu un aizraujošu izjūtu.” Jaunā karte sākotnēji tiks izmantota “Daugavas kausa” sacensībās, kas norisināsies 1. maijā, bet rudenī to plānots iekļaut arī “Reljefa” seriālā.
Organizatori īpaši uzsver, ka “Reljefā” piedalīties var ikviens interesents. “Mēs pieņemam visus – gan bērnus, gan pieaugušos,” skaidro Iveta Holcmane. “Ja cilvēks ir pilnīgs iesācējs, pirmajā reizē viņš var doties distancē kopā ar instruktoru, kurš visu izskaidro un palīdz saprast, kā viss dzīvē notiek. Tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēks neapjūk un gūst pozitīvu pirmo pieredzi.”
Turklāt pirmā dalības reize iesācējiem tiek piedāvāta bez maksas, dodot iespēju bez riska izmēģināt orientēšanos dabā. Pēc tam, ja interese saglabājas, ikviens var turpināt piedalīties jau kā pilntiesīgs sacensību dalībnieks.