Pirmdiena, 9. maijs, 2022 06:00

OT audzēknim panākumi Latvijas Skolu orientēšanās kausa sacensībās

Kvalifikācijas kārtu pārvarot kā ceturtais, finālā Andris Svilāns spēja izcīnīt trešo vietu.
Jau septīto gadu 27.aprīlī Mežaparkā norisinājās Latvijas Skolu orientēšanās kauss, kurā 562 skolēni no skolām visā Latvijā startēja kvalifikācijas skrējienā, no kura labākie devās uz pusfinālu un tālāk uz finālu, beigās noskaidrojot labākos skolēnus katrā dalībnieku grupā un labāko skolas komandu – Latvijas skolu kausa ieguvēju.

Ogres tehnikumu (OT) pārstāvēja Andris Svilāns, Roberts Nīmanis un Anžela Vintisjonoka. Visveiksmīgāk startēja Andris Svilāns, kuram pēc slimības pietika izturības visiem trim skrējieniem.

Kvalifikācijas kārtu pārvarot kā ceturtais, finālā Andris spēja izcīnīt trešo vietu.


V 1 grupā (2002.- 2005.gadā dzimušie) 40 dalībnieku konkurencē 2,5 kilometrus ar 11 kontrolpunktiem. Distanci Andris veica 12 minūtes 19 sekundes, apsteidzot tuvāko sekotāju Austri Kalniņu no Valmieras par 7 sekundēm!


Andris turpina gatavošanos startiem Latvijas izlasē vasaras turpinājumā.

Informāciju sagatavoja Ogres tehnikums

