Ogres tehnikumu (OT) pārstāvēja Andris Svilāns, Roberts Nīmanis un Anžela Vintisjonoka. Visveiksmīgāk startēja Andris Svilāns, kuram pēc slimības pietika izturības visiem trim skrējieniem.
Kvalifikācijas kārtu pārvarot kā ceturtais, finālā Andris spēja izcīnīt trešo vietu.
V 1 grupā (2002.- 2005.gadā dzimušie) 40 dalībnieku konkurencē 2,5 kilometrus ar 11 kontrolpunktiem. Distanci Andris veica 12 minūtes 19 sekundes, apsteidzot tuvāko sekotāju Austri Kalniņu no Valmieras par 7 sekundēm!
Andris turpina gatavošanos startiem Latvijas izlasē vasaras turpinājumā.
Informāciju sagatavoja Ogres tehnikums