Ceturtdiena, 09.10.2025 16:19
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:19
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 20. maijs, 2021 15:30

Pafbet LBL: bronzas sērija neturpināsies. R.Vējonis: "Paldies klubiem par labu darbu sarežģītajā sezonā"

basket.lv
Pafbet LBL: bronzas sērija neturpināsies. R.Vējonis: "Paldies klubiem par labu darbu sarežģītajā sezonā"
Ceturtdiena, 20. maijs, 2021 15:30

Pafbet LBL: bronzas sērija neturpināsies. R.Vējonis: "Paldies klubiem par labu darbu sarežģītajā sezonā"

basket.lv

Latvijas Basketbola savienības valde, uzklausot Pafbet Latvijas Basketbola līgas direktora Kristapa Janičenoka ziņojumu, kā arī iepazīstoties ar iesaistīto klubu iesniegumiem nolēma neturpināt Pafbet LBL sēriju par 3. vietu.

Čempionāta noslēguma tabulā BK "Ogre" un BK "Liepāja" komandām piešķirta dalīta 3./4. vieta, bronzas medaļas netiks pasniegtas.

"Mazais fināls" tika pārtraukts pēc pirmās spēles, kurā BK "Ogre" uzvarēja ar 90:87. Ogres komandā tika konstatēti "Covid-19" infekcijas gadījumi, kuru dēļ abu komandu dalībniekiem noteikts pašizolācijas režīms. Nepieciešamība ievērot epidemioloģiskās drošības prasības padarījusi neiespējamu sērijas norisi saskaņā ar iepriekš apstiprināto spēļu kalendāru, savukārt organizatorisku iemeslu dēļ abi klubi neatbalstīja sezonas pagarināšanu pēc pašizolācijas laika beigām.

LBS prezidents Raimonds Vējonis:

"Aizvadītā klubu sezona bija unikāli sarežģīta un bagāta dažādiem izaicinājumiem. Paldies visiem Latvijas klubu atbalstītājiem, vadītājiem un spēlētājiem, kuru enerģija, profesionalitāte un atbildīgā rīcība deva iespēju aizvadīt sacensības. Nodrošināta spēļu prakse basketbolistiem, tai skaitā daudziem Latvijas izlašu kandidātiem, nodrošināta basketbola procesu nepārtrauktība.

Diemžēl ārkārtējo apstākļu ietekmē esam spiesti atcelt sēriju par 3. vietu, tāpēc tajā izcīnāmās bronzas medaļas šogad paliks nepasniegtas. Tomēr ar sezonā sasniegtajiem rezultātiem ir pamats būt apmierinātiem gan čempioniem "VEF Rīga" un vicečempioniem BK "Ventspils", gan Pafbet Latvijas – Igaunijas līgas bronzas ieguvējiem BK "Ogre", gan BK "Liepāja", kas pēc vairāku gadu pārtraukuma iekļuva pirmajā četriniekā, gan “VALMIERA GLASS VIA” un “Latvijas Universitātei”, kuru sastāvā esošie jaunie basketbolisti sezonas laikā acīmredzami progresēja. Šī pieredze noderēs gatavojoties nākamajai sezonai, kuras norisi ārkārtas apstākļi, ceru, vairs neietekmēs. Strādāsim, lai turpinātos čempionāts kopā ar Igaunijas klubiem un Latviju tajā pārstāvētu vairāk komandu."

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?