Čempionāta noslēguma tabulā BK "Ogre" un BK "Liepāja" komandām piešķirta dalīta 3./4. vieta, bronzas medaļas netiks pasniegtas.
"Mazais fināls" tika pārtraukts pēc pirmās spēles, kurā BK "Ogre" uzvarēja ar 90:87. Ogres komandā tika konstatēti "Covid-19" infekcijas gadījumi, kuru dēļ abu komandu dalībniekiem noteikts pašizolācijas režīms. Nepieciešamība ievērot epidemioloģiskās drošības prasības padarījusi neiespējamu sērijas norisi saskaņā ar iepriekš apstiprināto spēļu kalendāru, savukārt organizatorisku iemeslu dēļ abi klubi neatbalstīja sezonas pagarināšanu pēc pašizolācijas laika beigām.
LBS prezidents Raimonds Vējonis:
"Aizvadītā klubu sezona bija unikāli sarežģīta un bagāta dažādiem izaicinājumiem. Paldies visiem Latvijas klubu atbalstītājiem, vadītājiem un spēlētājiem, kuru enerģija, profesionalitāte un atbildīgā rīcība deva iespēju aizvadīt sacensības. Nodrošināta spēļu prakse basketbolistiem, tai skaitā daudziem Latvijas izlašu kandidātiem, nodrošināta basketbola procesu nepārtrauktība.
Diemžēl ārkārtējo apstākļu ietekmē esam spiesti atcelt sēriju par 3. vietu, tāpēc tajā izcīnāmās bronzas medaļas šogad paliks nepasniegtas. Tomēr ar sezonā sasniegtajiem rezultātiem ir pamats būt apmierinātiem gan čempioniem "VEF Rīga" un vicečempioniem BK "Ventspils", gan Pafbet Latvijas – Igaunijas līgas bronzas ieguvējiem BK "Ogre", gan BK "Liepāja", kas pēc vairāku gadu pārtraukuma iekļuva pirmajā četriniekā, gan “VALMIERA GLASS VIA” un “Latvijas Universitātei”, kuru sastāvā esošie jaunie basketbolisti sezonas laikā acīmredzami progresēja. Šī pieredze noderēs gatavojoties nākamajai sezonai, kuras norisi ārkārtas apstākļi, ceru, vairs neietekmēs. Strādāsim, lai turpinātos čempionāts kopā ar Igaunijas klubiem un Latviju tajā pārstāvētu vairāk komandu."