Pafbet Latvijas Basketbola līgas vadība, ņemot vērā, ka, saskaņā ar epidemiologu norādēm BK “Ogre” un BK “Liepāja” spēlētājiem patlaban jāievēro pašizolācijas režīms, nolēmusi pagaidām neatsākt Pafbet LBL sērijas par 3. vietu izspēli.

Līdz šim sērijā aizvadīta tikai viena spēle. Nepieciešamība ievērot epidemioloģiskās drošības prasības padarījusi neiespējamu bronzas sērijas norisi saskaņā ar iepriekš apstiprināto spēļu kalendāru. Lēmumu par sērijas izspēli ceturtdien, 20. maijā, pieņems LBS valde.

