"VEF Rīga" – BK "Liepāja" 99:60 (19:8, 46:26, 74:48). Sērijā 1:0
Apstiprinājās bažas, ka pusotras diennakts laikā "Liepāja" nebūs atguvusi fiziskos un morālos spēkus, lai nopietni izaicinātu čempionus.
Uzvarētāji no soda laukuma guva 52 punktus, liepājnieki – 14.
"VEF Rīga" komandai Maikls Kaizers guva 16 punktus un izcīnīja 12 bumbas, Arnolds Helmanis 16, Kristers Zoriks 12, Aigars Šķēle 10.
BK "Liepāja" vienībai Roberts Bērziņš guva 11 punktus.
Pirmdien plkst. 19 BK "Ventspils" – BK "Ogre": YouTube
Pamatturnīrā 3:2 "Ventspils" labā – 83:76, 82:81, 88:82, 65:93 un 82::100 – bet tā nodrošināta sezonas pirmajā pusē, kas ventspilniekiem bijusi kritni labāka, nekā otrā.
BK "Ventspils" kopš gadu mijas piedzīvoja gan pandēmijas ietekmi, gan sportiskās neveiksmes (pagaidām piecas uzvaras un deviņi zaudējumi). Kopš pēdējā zaudējuma Pafbet Latvijas – Igaunijas līgas ceturtdaļfnālā Raplas komandai (69:73) bijušas divarpus nedēļas veselības sakārtošanai un rindu saliedēšanai.
BK "Ogre" ceturtdaļfināla sērija ar "Latvijas Universitāti" (3:1) izdevās pietiekami spraiga, lai saglabātu spēļu ritmu, vienlaikus neprasot no komandas spēku pārtēriņu. Svarīgs faktors būs komandas līderu veselības stāvoklis.
Papildus zemteksts – pirms gada pandēmija izjauca šo komandu dueli pusfinālā un ventspilnieki savās sirdīs nav akceptējuši lēmumu sudrabu piešķirt "Ogrei", kas turnīra pārtraukšanas brīdī tabulā ieņēma augstāku vietu. Gada laikā komandās notikušas izmaiņas, bet emocijas palikušas.
Pusfinālā "VEF Rīga" ar Liepājas komandu spēlēs 25., 28. aprīlī un 1. maijā, kā arī, nepieciešamības gadījumā, 3. un 5. maijā. BK "Ventspils" ar "Ogri" spēlēs 26., 29. aprīlī un 2. maijā, kā arī, nepieciešamības gadījumā, 4. un 6. maijā.
Spēles par 3. vietu paredzētas 9., 12., 15., 18. un 20. maijā.
Finālsērijas spēles: 8., 11., 14., 17., 19.., 21. un 23. maijā.