Vieglatlēti kaļ medaļas Valmierā
Marta sākumā notika Baltijas U20 čempionāts telpās, kurā Latvijas izlases sastāvā startēja arī seši Ogres novada Sporta centra audzēkņi. Justīne Vanaga svinēja uzvaru, triumfējot 800 m distancē ar rezultātu 2:17,67 minūtes. Justīnei arī bronza 4x400 m jauktajā stafetē. Sudraba godalgu augstlēkšanā ar rezultātu 1,91 m izcīnīja Nils Meijers, bet 3000 m skrējienā, veicot distanci 8:49,74 minūtēs, šā paša kaluma medaļu nopelnīja Emīls Matiass Reinfelds. Sešu labāko skaitā iekļuva arī Miks Jānis Opolais tāllēkšanā, Kārlis Jēkabs Karlsbergs 60 m/b skrējienā, kā arī Nils Meijers un Annika Ramza kārtslēkšanā.
Ziemas orientieristi starp labākajiem
Marta otrajā pusē Somijas ziemeļu pilsētas Posio apkārtnē norisinājās pasaules junioru, Eiropas jauniešu un Eiropas pieaugušo orientēšanās ar slēpēm čempionāts. Pasaules junioru čempionātā Latvijas izlases puišu stafetes komandā startēja trīs ogrēnieši – Audris Odo Vītoliņš, Lūkass Siliņš un Renārs Grasis. Sacensībās, kuras notika 20. martā, Ogres trio atnesa Latvijai bronzas medaļas, apsteidzot tādas spēcīgas izlases kā Šveices, Zviedrijas un Norvēģijas. Nākamajā dienā pasaules labākie juniori startēja 4,4 km garā sprinta distancē, un šajās sacensībās lielisku rezultātu sasniedza Lūkass Siliņš. Veicot distanci 15 minūtēs un 20 sekundēs, viņš neklātienes cīņā finiša taisnē par sekundi apsteidza Šveices sportistu, izcīnot Latvijai vēl vienu bronzas godalgu.
Handbolisti izcīna bronzu
Trešo vietu Latvijas čempionāta vīriešu Virslīgā izcīnīja HK «Ogre», kas sērijas izšķirošajā mačā pārspēja «ASK Zemessardze/RSU». Ogrēnieši 17. maijā sērijas pirmajā spēlē savās mājās zaudēja konkurentiem ar 27:34, tādēļ nākamajā mačā pretinieku laukumā bija nepieciešams atspēlēties. Ļoti grūtā cīņā tas HK «Ogre» arī izdevās, pēc neizšķirta rezultāta pamatlaikā (23:23) izcīnot uzvaru pēcspēles metienos (25:23). Līdz ar to sezonas svarīgākā spēle norisinājās 24. maijā Ogrē. Pēc līdzvērtīgā cīņā aizvadīta pirmā puslaika (13:12) otrajā spēles daļā ogrēnieši pārņēma iniciatīvu un izcīnīja bronzas godalgu vērtu uzvaru ar rezultātu 34:24.
Apinis – deviņkārtējs čempions
Pazīstamais Latvijas parasportists birzgalietis Aigars Apinis teicami startēja Indijā, Ņūdeli notiekošajā pasaules čempionātā paravieglatlētikā, kur septembra nogalē izcīnīja uzvaru diska mešanas sacensībās F53 grupā. Labākajā no sešiem mēģinājumiem sportists disku raidīja 19,32 metrus tālu. Nākamgad pieredzējušais parasportists plāno uzsākt jaunu treniņu ciklu, lai gatavotos nākamās sezonas sacensībām.
Nākotnes līgas čempioni!
Sestdien, 8. novembrī, vēsturisku panākumu – Nākotnes līgas titulu un tiešo ceļazīmi uz Latvijas futbola Virslīgu – sasniedza «Ogre United» futbola komanda. Pirms pēdējās turnīra kārtas ogrēnieši gan par trim punktiem atpalika no tā brīža līderiem – «Riga Mariners» futbolistiem. Taču pēdējā mačā «Ogre United» ar 1:0 pieveica «Mārupi», kā arī sagaidīja sev vēlamo rezultātu paralēli notikušajā spēlē, kurā JDFS «Alberts» ar 2:0 pārspēja «Riga Mariners». Tādējādi pēc 34 aizvadītām kārtām trīs komandas finišēja ar vienādu punktu skaitu – 58, bet, pateicoties labākiem rezultātiem savstarpējās spēlēs, uzvarētāju titulu ieguva «Ogre United». Kluba vadība ir gatava jauniem izaicinājumiem un mērķtiecīgi gatavojas debijai Virslīgā. Lai gan par konkrētiem uzdevumiem vēl nav ziņots, nav šaubu, ka komanda vēlas cīnīties par kaut ko vairāk nekā tikai par vietas saglabāšanu Latvijas futbola elitē. To apliecina arī decembrī izziņotā līguma noslēgšana ar jaunu galveno treneri – pieredzējušo speciālistu Aleksandru Rehviašvili.
BK «Ogre» pjedestāla pakājē
Visnotaļ labu sezonu aizvadīja Basketbola kluba «Ogre» komanda, tomēr galveno mērķi – atgriezties medaļnieku vidū – piepildīt neizdevās. Latvijas – Igaunijas apvienotajā līgā ogrēnieši pamatturnīru noslēdza 4. vietā, bet ceturtdaļfinālā divu spēļu sērijā ar 2-0 pieveica «Valmiera Glass/ViA». Tomēr augstāks lēciens neizdevās, jo pusfinālā ar 0-2 nācās piekāpties Rīgas VEF, savukārt vienīgajā spēlē par bronzas godalgām, kas norisinājās pretinieku laukumā, ar 69:92 piekāpās Igaunijas sezonas spēcīgākajam klubam «Kalev/Cramo». Savukārt Latvijas Basketbola līgas sacīkstēs BK «Ogre» ceļš aprāvās jau ceturtdaļfinālā, kur četru maču sērijā ar 1-3 nācās atzīt titulētās BK «Ventspils» pārākumu.
Florbolistiem līgas tituls
Aprīļa nogalē Igaunijas pilsētā Jegevā norisinājās Latvijas un Igaunijas vīriešu florbola līgas četru labāko komandu spēles par medaļām. Regulārās sezonas uzvarētāja «Lielvārde/Fat Pipe» sestdien pusfinālā ar 10:6 pieveica mājinieku komandu «SK Tähe/Olivia», bet svētdien izšķirošajā cīņā par līgas uzvarētāju lauriem tikās ar mūžseno pretinieci Kocēnu «Rubeni». Lielvārdieši atguvās no spēles sākumā iegūtā deficīta (1:3) un līdz 53. minūtei bija ieguvuši četru vārtu handikapu – 9:5. Iegūtais pārsvars bija pietiekams, lai Lielvārdes florbolisti varētu noslēgt maču savā labā ar rezultātu 10:8, tādējādi kļūstot par Latvijas – Igaunijas vīriešu florbola līgas uzvarētājiem. Vietējā čempionātā gan tik labi neklājās – pēc «Elvi» florbola līgas regulārajā sezonā izcīnītās 6. vietas spraigā septiņus mačus garā ceturtdaļfinālā sērijā ar 3-4 nācās piekāpties «FBK Valmiera» florbola komandai.
Augstākā ranga skrituļošana
Jūlija nogalē jau ceturto gadu pēc kārtas Ikšķilē norisinājās 2025. gada Pasaules kausa posms skrituļslalomā, turklāt šoreiz pirmo reizi Latvijā planētas labākie sportisti sacentās arī milzu slaloma disciplīnā. Tajā lieliski startēja jaunais Ikšķiles skrituļslalomists Georgs Šmalcs, kurš izcīnīja sudraba medaļu. Nākamajā dienā, 26. jūlijā, sportisti sacentās pasaules ranga ieskaites sacensībās slaloma disciplīnā – «Virsotnes kausā». U18 vecuma grupā veiksmīgi startēja un vēlreiz uz goda pjedestāla kāpa Georgs Šmalcs. Savukārt Pasaules kausa izcīņas skrituļslalomā 5. posmā, ar ko noslēdzās sacensību nedēļa, labākos rezultātus starp latviešu sportistiem uzrādīja Dāvis Zvejnieks un Georgs Šmalcs, kuri ieguva attiecīgi septīto un astoto vietu.
Orientēšanās dzīve uz viļņa
Šogad savu 40. jubileju nosvinēja populārais orientēšanās seriāls «Reljefs». Tā rīkotāji – biedrība «OK Ogre» – ir gandarīti, ka interesentu pulks turpina augt. Paralēli notiek arī daudzas citas orientēšanās sacensības gan vietējā, gan valsts un starptautiskā mērogā, kurās ar panākumiem piedalās Ogres novada orientieristi. Viņu veikums arī tiek atzīts un atbilstoši novērtēts. Decembra sākumā notikušajā Latvijas Orientēšanās federācijas Gada ballē balvu par mūža ieguldījumu saņēma pieredzes bagātā sportiste, Ogres novada Sporta centra orientēšanās trenere, kluba vadītāja un neskaitāmu pasākumu organizatore Iveta Holcmane. Savukārt atzinības un diplomus par sportiskajiem sasniegumiem ieguva 15 Ogres novada Sporta centra audzēkņi vecumā no 12 gadiem.