Par boksu ringā un uz skatuves

Pieredzējušais boksa treneris Vasilijs Šeļepjonoks ir dzimis Pilsrundālē. Tur mācījies pamatskolā, izglītību turpināja Bauskas vidusskolā. Pēc tam mācījās Rīgas Celtniecības tehnikumā, bet vēlāk absolvēja arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un ir sertificēts boksa treneris.

Vasilijs atceras, ka nodarbošanos ar boksu skolas gados lielā mērā motivēja padomju laikā apkārt valdošā garlaicība. Pamazām sākotnējā interese pārtapa par nopietnu aizraušanos – sākumā kā sportistam, vēlāk kā trenerim. Agrīnās trenera gaitas viņš uzsāka 1978. gadā Jaunogres vidusskolā, kur nodibināja boksa sekciju. To var dēvēt arī par boksa pirmsākumu Ogrē. Drīz Vasilijs Šeļepjonoks tika uzaicināts strādāt par ražošanas apmācības meistaru Ogres 32. PPTV, taču treneris atzīst, ka viņam pašam bijusi daudz lielāka interese šīs mācību iestādes paspārnē izveidot boksa sekciju. Pateicoties skolas vadības pretimnākšanai, kā arī virpotāja Marģera palīdzībai inventāra izveidē, daudzas idejas izdevās iemiesot praksē un mērķi īstenot. Vēlāk Vasilijs strādājis par masieri un boksa treneri Jūrmalā un Rīgā, tajā skaitā sporta centrā «VEF», firmā «EVOR» un klubā «Fair – fighting».

Visu nācās veidot no nekā

Atceroties pirmos soļus trenera arodā, Vasilijs Šeļepjonoks akcentē, ka tolaik gan pats, gan viņa audzēkņi bijuši entuziasma pilni, lai gan trūka paša vienkāršākā aprīkojuma normāliem treniņiem, boksa maisus

ieskaitot. Kā viņš raksta savā kopā ar sievu Dainu Grīnhofu uzrakstītajā Latvijas boksa simtgadei veltītajā grāmatā «Ringa piektais stūris», šie apstākļi gan nav mazinājuši apņēmību un cīņassparu: «Sitām cits citam pa rokām. Mācījāmies sitienus, aizsardzību un vienkāršākās kombinācijas. Pats sameistaroju ringu, jo boksa popularizācijas nolūkos nolēmu skolā noorganizēt boksa sacensības. [..] Visi bija laimīgi, jo tas Ogrē bija liels notikums. Pie balvām bija arī mani metālkalumi par boksa tēmu. Par labāko tehniku tika apbalvots Jurijs Vauļins – nākamais pasaules čempions, kurš arī saņēma manu balvu. Varbūt, ka tā vēl tagad viņam goda vietā, jo tieši pirmās balvas ir vissvarīgākās.»

Slavenie audzēkņi

Savā mūžā Vasilijs ir trenējis daudzus, un katram tika dota izvēle – attīstīt sevi tikai fiziski vai nākotnē kļūt par pazīstamu sportistu. Un daudzi izvēlējās pirmo. Bet kā ar sportistiem? Savulaik Ogrē trenējās Latvijas čempions Jānis Stivrinieks – Vasilija pirmais audzēknis, kuram bija pa spēkam izcīnīt šo titulu. Arī septiņkārtējais Latvijas un seškārtējais Baltijas čempions lielvārdietis Gvido Salmanis stabilus boksa pamatus apguva pie Vasilija Ogrē. Rīgā daudz uzmanības veltīts individuālajam darbam ar topošo pasaules līmeņa kikbokseri Konstantīnu Gluhovu, tāpat galvaspilsētā pie Vasilija boksa gudrības apguva Maira Brieža treneris Dmitrijs Šiholajs.

Iejuties arī aktiera lomā

Vasilijs Šeļepjonoks turpina: «Savā ziņā mani audzēkņi bija arī aktieri Ivars Kalniņš un Regnārs Vaivars, jo viņus es sagatavoju Dailes teātra izrādei «Lidojums pāri savannai Mr. Spoguļa helikopterā». Tajā abi tēloja bokserus, un uz skatuves noritēja īstas boksa cīņas. Šīs izrādes režisori bija Gatis Šmits un Regnārs Vaivars. Arī pats piedalījos šajā izrādē – man tika uzticēta trenera loma. Starp citu, nekad nevarēju atcerēties, kad man jāiet uz skatuves, tāpēc kāds no māksliniekiem mani vienkārši izgrūda uz tās...»

Boksa attīstība Ogres novadā turpinās

Vasilijs Šeļepjonoks daudzus gadus atbild par interešu izglītību boksa jomā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā. Šajā mācību gadā Lielvārdes sporta hallē interešu izglītības ietvaros var trenēties jaunieši no visa Ogres novada. Patlaban ir viena treniņu grupa, kurā darbojas 16 dažāda vecuma skolēni no 3. līdz 12. klasei. Mazākajiem tiek piedāvātas fiziskās attīstības nodarbības ar boksa elementiem, bet pusaudžiem un jauniešiem – klasiskais bokss. Grupas dalībnieku skaits svārstās, jo brīžiem atnāk jauni interesenti, bet kāds nodarbības pamet. Aiziet ne tikai nepietiekami disciplinētie un slinkākie, bet arī tie, kuri vēlas savas spējas pārbaudīt citā sporta veidā, jo Lielvārdes Sporta centrs piedāvā plašas treniņu iespējas. Boksa nodarbības notiek trīs reizes nedēļā, grupā ir gan zēni, gan meitenes. Vasilijs Šeļepjonoks uzslavē vienu no savām audzēknēm, kas turklāt brauc trenēties uz Lielvārdi no Ogres.

Treneris uzsver, ka visi vecāki, kuru bērni vēlas nodarboties ar boksu, allaž ir laipni gaidīti Ogres novada interešu izglītības grupā Lielvārdes Sporta centrā.