Ivetas Holcmanes aktivitātes orientēšanās sporta lauciņā visvairāk ir savijušās ar “OK Ogre”, kas ir viņas stiprā pils, mūža rūpe un, domājams, arī atbalsts. Agrākos gados Iveta Holcmane pati ir bijusi aktīva augsta līmeņa sportiste, kas pēc tam savu lomu ir veiksmīgi atradusi trenera darbā.
Savas sporta gaitas Iveta Holcmane ir sākusi 13 gadu vecumā Ogrē pie orientēšanās treneriem Anitas un Valdemāra Rennertiem. Progress bija straujš, un uz panākumiem nebija ilgi jāgaida – jau 14 gadu vecumā Iveta kļuva par PSRS čempioni Milzkalnē notiekošajā čempionātā. Pēc tam sekoja daudzi jo daudzi Latvijas čempiones tituli, gan ziemas, gan vasaras orientēšanās. Arī studijas tika izvēlētas sporta jomā – Latvijas Valsts sporta institūtā sporta pedagoga specialitātē. Pēc tam darbs sporta skolā Rīgā, bet jau 1987. gadā tas pārtop par plašām aktivitātēm Ogrē gan kā trenerei, gan kā orientēšanās seriāla "Reljefs" organizatorei, gan kā OK "Ogre" dibinātājai un vadītājai daudzu gadu garumā. Jau daudzus gadus ar viņas rūpīgu darbu top arī Daugavas kauss pavasarī un Lācplēša kauss rudenī, vēsta vietnē osports.lv.
Arī pašlaik Iveta Holcmane strādā par treneri Ogres novada Sporta centrā, kur jau 25 gadus ir A kategorijas trenere ar gadu gaitā izaudzinātiem neskaitāmiem Latvijas čempioniem un Latvijas izlašu dalībniekiem. Daudzus gadus darbs ieguldīts arī Latvijas jauniešu, junioru un ziemas izlašu vadībā. No pazīstamākajiem audzēkņiem, kas Latviju pārstāvējuši kā izlases dalībnieki, jāpiemin Ģirts Liniņš, Jānis Zamovskis, Aija Klempere, Raivo un Andris Kivlenieki, Renārs Roze, Edgars Sparāns. Šobrīd Iveta Holcmane trenē vienu no perspektīvākajām Latvijas jaunajām orientieristām Elīnu Eisaku. Ivetas Holcmanes audzēkņi Haralds Lūkins un divkārtējais Gada trenera titula ieguvējs Nauris Neimanis ir arī viņas šībrīža kolēģi trenera darbā Ogrē.
Viens no Ivetas Holcmanes audzēkņiem Jānis Naglis stāsta: “Atceros, ka pirmais piedzīvojums bija jau pēc mēneša, ejot orientēšanās pulciņā pie Ivetas, kad visa Ogres orientieristu saime aizbrauca uz Siguldas rudens sacensībām un, kaut gan biju trenējies vien mēnesi, spējām jau veikt distanci, taču atceros, ka daži bija jāmeklē mežā diezgan ilgi. Kopā ar treneri braucām uz dažādām ārvalstu sacensībām gan “Oringen” Zviedrijā, gan Čehijā piecu dienu sacensības, Somijā “Fin5″. Iveta vienmēr centās atbalstīt un dot kādu labu padomu. Iveta vienmēr apjautājās arī par skolas gaitām un nāca apsveikt mūs skolas izlaidumos.”