vidēji 15,8 minūtēs tiekot pie 5,8 punktiem un 3,7 atlēkušajām bumbām, palīdzot izcīnīt bronzas godalgas. Latvijas izslēgšanas spēlēs Pozņaks sāka visus deviņus mačus un vidēji 20,9 minūtēs tika pie 8,0 punktiem, 4,7 atlēkušajām bumbām un 1,4 kļūdām. Latvijas un Igaunijas apvienotajā čempionātā viņa rezultativitāte no 11,6 punktiem pakāpeniski rukusi līdz 8,9 un 5,6 punktiem.
Karjeru Latvijas augstākajā līgā viņš 2005./06. g. sāka VEF/LSPA rindās, spēlējot vienā komandā ar Nikolaju Mazuru. Garais spēlētājs tajā sezonā izcēlās ar vidēji 20,4 punktiem un 10,8 atlēkušajām bumbā, un debijas sezona joprojām ir viņa rezultatīvākā sezona karjerā. 2007. gadā Pozņaks kopā ar Rīgas ASK kļuva par Latvijas čempionu, tālāk devās uz Gulbeni un Valmieru, bet no 2009. līdz 2012. gadam spēlēja ārzemēs – Spānijā un Luksemburgā. Pēc ārzemju posma Pozņaks trīs gadus spēlēja "Jēkabpilī".