Ceturtdiena, 09.10.2025 21:23
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:23
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 24. augusts, 2021 06:14

Par "Ogres" groza apakšu turpinās rūpēties veterāns Jānis Pozņaks

sportacentrs.com
Par "Ogres" groza apakšu turpinās rūpēties veterāns Jānis Pozņaks
Otrdiena, 24. augusts, 2021 06:14

Par "Ogres" groza apakšu turpinās rūpēties veterāns Jānis Pozņaks

sportacentrs.com

Latvijas basketbola klubs "Ogre" paziņojis, ka 38 gadus vecais Jānis Pozņaks komandu pārstāvēs arī nākamajā sezonā.Ogrēnietis Pozņaks dzimtās pilsētas komandā beidzot nokļuva 2016. gadā, bet iepriekšējā Latvijas-Igaunijas līgas sezonā aizvadīja 27 spēles,

vidēji 15,8 minūtēs tiekot pie 5,8 punktiem un 3,7 atlēkušajām bumbām, palīdzot izcīnīt bronzas godalgas. Latvijas izslēgšanas spēlēs Pozņaks sāka visus deviņus mačus un vidēji 20,9 minūtēs tika pie 8,0 punktiem, 4,7 atlēkušajām bumbām un 1,4 kļūdām. Latvijas un Igaunijas apvienotajā čempionātā viņa rezultativitāte no 11,6 punktiem pakāpeniski rukusi līdz 8,9 un 5,6 punktiem.

Karjeru Latvijas augstākajā līgā viņš 2005./06. g. sāka VEF/LSPA rindās, spēlējot vienā komandā ar Nikolaju Mazuru. Garais spēlētājs tajā sezonā izcēlās ar vidēji 20,4 punktiem un 10,8 atlēkušajām bumbā, un debijas sezona joprojām ir viņa rezultatīvākā sezona karjerā. 2007. gadā Pozņaks kopā ar Rīgas ASK kļuva par Latvijas čempionu, tālāk devās uz Gulbeni un Valmieru, bet no 2009. līdz 2012. gadam spēlēja ārzemēs – Spānijā un Luksemburgā. Pēc ārzemju posma Pozņaks trīs gadus spēlēja "Jēkabpilī".

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?