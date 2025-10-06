Pārtrūkst “Ogre United” uzvaru sērija, tomēr svarīgs punkts izcīnīts

Mazpieredzējušu virknējumu izlikusī RFS-2 ne vien iegrožoja ogrēniešu centienus uzbrukumā, bet arī vairākkārt asi pietuvojās līderes vārtiem. 18 gadīgais vārtsargs Kristers Biščuhis astoto sauso spēli pēc kārtas nopelnīja ar dažu bīstamu sitienu atvairīšanu. Kopš jūlija vidus deviņu uzvaru virkni sasniegusī “Ogre United” lielu daļu no samocītās cīņas bija lēnāka kājās, visas spēles laikā tiekot labi ja pie viena puslīdz bīstama sitiena no parocīgas atrašanās vietas.
RFS-2 pirmajā aplī šo pretinieci apspēlēja ar 3:1.
Pēc izlašu spēļu pārtraukuma ogrēniešiem 18. oktobra vēlā vakarā liela kauja pret Jura Docenko Futbola skolu “Alberts”. Klubu savstarpējā duelī pirmajā aplī Ogres komanda Upesciemā izsēja divu vārtu pārsvaru, iznākumam beigās esot 2:2.