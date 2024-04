Pasaules hokeja čempionāta laikā Rīga uzņems vairāk nekā 30 000 līdzjutēju

"Rīga jau otro reizi trīs gadu laikā kļūst par hokeja epicentru! Sveicu pasaules hokeja eliti, Latvijas lieliskos fanus un komandu un visus 30 tūkstošus ārvalstu viesu, kuri šajās nedēļās viesosies Latvijas galvaspilsētā," saka Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, uzsverot, ka "tik plaša mēroga sporta notikums pilsētai un mūsu uzņēmējiem nozīmē arī ievērojamu ekonomisko pienesumu, kā arī Rīgas un Latvijas vārda izskanēšanu pasaulē. Aicinu priecāties par hokeja svētkiem Rīgā un atbalstīt savas komandas. Lai uzvar labākais!"



Rīgā norisināsies B apakšgrupas spēles un divas ceturtdaļfināla spēles. Kopumā galvaspilsētā līdz 25.maijam tiks aizvadītas 30 hokeja spēles. Savukārt pusfināli un spēles par medaļām norisināsies Tamperē, Somijā.



Rīga hokeja līdzjutējus sagaida ar tematisku čempionātam veltītu pilsētvides noformējumu. Pilsētas ielas rotā čempionāta simbolika, kā arī konstrukcijas un lielstendi ar Pasaules čempionāta hokejā dalībvalstu karogiem. Tāpat pilsētvidē ir izvietotas čempionāta galvenā talismana "Spiky" figūras. Rīgas ielās pasažierus pārvadā Pasaules čempionāta hokejā identitātē noformēts "We live the game" tramvajs, kas kursē maršrutā Jugla- Imanta.



Hokeja čempionātu varēs vērot arī Pasaules čempionāta hokeja oficiālajā fanu zonā, kas atradīsies "Arēnas Rīga" teritorijā Skanstes ielā 21. Fanu zonā ieeja atļauta arī bez biļetēm uz spēlēm.



Kamēr notiks čempionāts, pilotprojekta gaitā būs atļauta pārvietojamo dzērienu iekārtu un televīzijas ekrānu izvietošana arī āra kafejnīcās, izņemot atļauju Rīgas domes Apkaimju iedzīvotāju centrā. Tāpat spēles varēs vērot arī kafejnīcu un bāru iekštelpās. Lai brīvajos brīžos starp spēlēm ārvalstu līdzjutēji iepazītu Rīgu, sagatavots ceļvedis Pasaules čempionāta hokejā apmeklētājiem.



2022.gada IIHF ikgadējā kongresā tika apstiprināts Somijas un Latvijas kopīgais piedāvājums rīkot 2023.gada IIHF Pasaules čempionātu hokejā. Čempionāts ir viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem sporta pasākumiem pasaulē, kam ar plašsaziņas līdzekļu un digitālo platformu palīdzību seko līdzi aptuveni viens miljards cilvēku.



Rīgas mērs M.Staķis izplatītā videosveicienā angļu valodā sveic hokeja fanus no visas pasaules ar ierašanos Latvijas galvaspilsētā. Īpaši uzrunājot Rīgā spēlējošo komandu līdzjutējus, M.Staķis uzsver, ka Čehijas, Kanādas, Šveices, Slovākijas, Norvēģijas, Kazahstānas un Slovēnijas faniem Rīgā būs iespēja sacensties ar Latvijas hokejmīļiem par statusu "Labākie fani pasaulē". Viņš visu valstu faniem novēl satikties Rīgā, lai kopā izbaudītu lieliskas emocijas, kā arī sūta sveicienus otrai čempionāta rīkotājpilsētai Tamperei.