U8 vecuma meiteņu grupā trešo vietu un bronzas medaļu ar iegūtajiem 13 punktiem izcīnīja Nikola Bičkoviča. Marlēna Gudēvica Liepiņa ar 10 punktiem ieņēma septīto vietu un Milana Oļeiņika ar 9 punktiem ieņem devīto vietu.
U8 vecuma zēnu grupā turnīra noslēgumā visaugstāk trīspadsmitajā vietā ar 9 punktiem ierindojās Latvijas dambretists Henriks Šauva, Haralds Vizulis un Juris Bebrišs arī izcīnīja 9 punktus un ieņēma attiecīgi septiņpadsmito un astoņpadsmito vietu.
U10 vecuma meiteņu grupā visas četras Latvijas dambretistes izcīnīja pa desmit punktiem un papildu rādītāji noteica, ka Velta Urmane, Anna Biruma, Estere Kalēja un Jasmīna Lamberte ieņēma attiecīgi astoto, devīto, desmito un vienpadsmito vietu.
U10 vecuma zēnu grupā Latvijas dambretists Ernests Andersons ar 12 punktiem izcīnīja trešo vietu, desmitajā vietā ar 10 punktiem ierindojās Dāvis Brolis, bet Ernests Lukstaraups un Osvalds Vizulis ar 9 punktiem izcīnīja attiecīgi četrpadsmito un septiņpadsmito vietu.
U13 vecuma meiteņu grupā par pasaules čempioni ar 14 punktiem kluva un zelta medaļu saņēma Latvijas dambretiste Alise Misāne, bet Luīze Gudēvica Liepiņa ar 13 punktiem izcīnīja trešo vietu un bronzas medaļu. Septītajā vietā ar 11 punktiem ierindojās Ramona Serpāne, bet Anna Ļebedinska ar 8 punktiem izcīnīja divdesmito vietu.
U13 vecuma zēnu grupā visaugstāk no Latvijas dambretistiem ierindojās Toms Bartušauskis, ar 11 punktiem izcīnot ceturto vietu. Toms Andersons, Arvo Krebe un Aleksandrs Petrovs izcīnīja pa 10 punktiem un ieņēma attiecīgi devīto, desmito un vienpadsmito vietu.
U16 vecuma meiteņu grupā par pasaules čempioni ar 15 punktiem kļuva un zelta medaļu izcīnīja Latvijas dambretiste Malvīne Misāne, Milana Fideline ar 10 punktiem ierindojās sestajā vietā, bet Evelīna Orlovska ar 9 punktiem ieņēma trīspadsmito vietu.
U16 vecuma zēnu grupā par pasaules jauniešu čempionu kļuva un zelta medaļu saņēma mūsu jaunais starptautiskais meistars Pēteris Kripans, viņam turnīra noslēgumā 15 punkti. Iļja Trasko ar 10 punktiem ieņēma devīto vietu, Aleksandrs Tabunovs ar 9 punktiem ieņēma deviņpadsmito vietu, bet Ņikita Vorotņikovs ar 8 punktiem ieņēma divdesmit trešo vietu.
U19 vecuma grupā juniorēm otro vietu ar 9 punktiem ieņem Latvijas dambretiste Alisa Orlova, bet Darja Drabova ar 9 punktiem izcīnīja septīto vietu.
U19 vecuma grupā junioriem par pasaules čempionu ar 13 punktiem kļuva un zelta medaļu saņēma mūsu jaunais dambretists Everts Rūdolfs Lepsis. Klāvs Norenbergs ar 10 punktiem ierindojās sestajā vietā, bet Martynas Masanauskas un Roberts Serpāns izcīnīja pa 9 punktiem un ieņēma attiecīgi sešpadsmito un septiņpadsmito vietu.
31. oktobrī norisinās ātrās dambretes turnīri visām vecuma grupām, bet pasaules jauniešu čempionāts noslēgsies 1. novembrī ar ātrspēles turnīriem.