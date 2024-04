Pasaules kausa posmā Ikšķilē Dāvis Zvejnieks iekļūst labāko sešiniekā

Šajā nedēļas nogalē Ikšķilē esošajā Peldu ielā, kas ir viena no centrālajām Ikšķiles pilsētas ielām, atrodoties blakus pilsētas estrādei, norisinājās starptautiskas skrituļslaloma sacensības ar 10 dalībvalstu un aptuveni 140 sportistu dalību. Sacensību pirmajā dienā tika aizvadīta Virsotnes kausa izcīņa, kas bija pasaules ranga sacensību statusā, savukārt svētdienā norisinājās nedēļas nogales galvenais notikums – Pasaules kausa izcīņas sezonas ceturtais posms.



Pirmais brauciens svētdienas rīta daļā Ikšķilē tika iesākts samērā labvēlīgos laikapstākļos, spīdot saulei un trases segumam esot sausam. Pirmajā braucienā vīriešu konkurencē pirmajās trīs vietās ierindojās Vācijas sportisti – ātrākais bija PK kopvērtējuma līderis Jorgs Bertšs, kurš par 0,10 sekundēm pārspēja Maksimilianu Lēvu, savukārt 0,22 sekundes viņa laikam zaudēja Luka Gēkelers. Dāvis Zvejnieks trases augšdaļu veica ļoti ātri, pretendējot pat uz ceturto pozīciju, tomēr pēdējos pāris trases līkumos tika zaudēts daudz laika, finišā uzrādot sesto ātrāko rezultātu. Zvejnieks līdera laikam zaudēja 1,06 sekundes.



Sievietēm pirmajā braucienā, par 0,17 sekundēm apsteidzot tuvāko sekotāju, ātrāko laiku sasniedza Mona Hellere. Līdzīgi kā vīriem, arī sieviešu konkurencē visas ātrākās dalībnieces bija Vācijas pārstāves. PK kopvērtējuma līdere Elea Borsiga palika otrā, savukārt Manuela Šmola noslēdza pirmo trijnieku. Pēc pirmā brauciena desmitajā vietā ierindojās Latvijas šī brīža ātrākā skrituļslalomiste Frīda Saļņikova, kura Helleres laikam zaudēja 1,41 sekundi.



Sacensību otrais brauciens tika uzsākts pie sausa trases seguma, tomēr jau pēc pāris atlētiem sākās pamatīgs lietus, kā rezultātā sacensības tika apturētas. Skrituļslaloma noteikumi paredz, ka visiem sportistiem braucieni jāizvada vienlīdzīgos apstākļos, līdz ar to 12 jau startējušajiem sportistiem savus braucienus nācās atkārtot uz slapjā seguma.



Otrajā braucienā Bertšam savu pārsvaru izdevās vēl palielināt, divu braucienu summā tuvāko sekotāju Lēvu apsteidzot par 0,28 sekundēm. Tādējādi Bertšs Ikšķilē uzvaru izcīnīja jau otro gadu pēc kārtas. Trešo vietu saglabāja Gēkelers, kura deficīts līdz uzvarētājam pieauga līdz 1,05 sekundēm. Dāvis Zvejnieks arī pēc otrā brauciena saglabāja sesto pozīciju, lai arī aizmugurē esošajam vācietim Moricam Šraiberam izdevās aizsteigties priekšā, čehs Jans Mollers, kurš pēc pirmā brauciena atradās piektajā pozīcijā, otro braucienu veica lēnāk, atkāpjoties uz septīto vietu. Dāvja Zvejnieka atstatums līdz uzvarētājam pēc diviem braucieniem sasniedza 3,70 sekundes.



Labu rezultātu māju posmā Ikšķilē sasniedza Georgs Šmalcs, kurš sacensības noslēdza astotajā vietā. Tas viņam ir atkārtots PK sacensību labākais rezultāts, 8. vietu iegūstot arī iepriekšējā posmā Vācijā. Cits Latvijas pārstāvis Pauls Pēteris Prancāns ierindojās 12. pozīcijā.



Sieviešu konkurencē pēc diviem braucieniem Hellerei izdevās nosargāt līderpozīciju, turklāt vāciete savu pārsvaru pieaudzēja līdz 0,69 sekundēm. Vācietes Borsiga un Šmola otrajā braucienā apmainījās pozīcijām, Šmolai pakāpjoties uz otro vietu, bet pērnā gada Ikšķiles posma uzvarētājai Borsigai paliekot trešajā vietā (+1,22 sekundes).

Labākā no latvietēm, Frīda Saļņikova, otrajā braucienā uz slapjā seguma atkāpās divas pozīcijas uz leju, summā sasniedzot 12. vietu. Frīda Saļņikova uzvarētājai zaudēja 3,59 sekundes. Otro labāko rezultātu starp Latvijas sportistēm uzrādīja Frīdas māsa Elza Saļņikova, kura finišēja 18. vietā.



Pasaules kausa kalendārā šogad atlikuši vēl divi posmi, abiem notiekot Spānijā. Jau pēc divām nedēļām sezonas piektais PK posms norisināsies Villablino, savukārt sezonas noslēgums 16. un 17. septembrī paredzēts Ovjedo pilsētā.



Papildu informācija par sacensībām pieejama mājaslapā www.worldcupikskile.lv, kā arī sociālā tīkla Facebook lapā Inline World Cup Ikskile.



2023. gada Pasaules kausa 4. posmu Ikšķilē sadarbībā ar Latvijas Skrituļslidošanas federāciju organizē Sporta klubs “Virsotne”. Sacensība atbalsta Latvijas Sporta Federāciju padome, My Skin, Ogres novads un Ogres novada sporta centrs, Ikšķiles pilsēta, K-Uguns, Jusan Print, Skibox, Sporta Darbnīca, Fans, Kokmuiža&Gardu Muti, Ikšķiles tautas nams un Skrīveru saldumi.



Pasākums tiek līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

{gallery}World cup Ikskile{/gallery}