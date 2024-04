Pasaules vicečempions dambretē dzīvo Ikšķilē!

Latvijas izlases sastāvā bija iekļauti 32 labākie jaunie Latvijas dambretisti. Viņu vidū arī Toms Andersons, kurš ir Dambretes attīstības biedrības Ikšķiles nodaļas audzēknis. Čempionātam viņu sagatavoja skolas dambretes pulciņa vadītājs Raimonds Vipulis, kā arī Dambretes attīstības biedrības priekšsēdētājs Vitauts Budreika, kurš jau 11 gadu veltījis dambretes attīstībai Latvijā. Treneri nenoliedzami ir gandarīti par sava talantīgā audzēkņa uzcītību un panākumiem.

Pasaules jauniešu čempionāts 100 lauciņu dambretē Antaljā norisinājās no 31. oktobra līdz 6. novembrim, un tajā piedalījās 19 valstu jaunie dambretisti no visas pasaules.



V. Budreika stāsta, ka 100 lauciņu dambretē ir trīs disciplīnas. Klasiskajā disciplīnā laika kontrole ir viena stunda un 20 minūšu plus viena minūte par katru gājienu. Klasiskajā dambretē izspēles notika sešu dienu garumā – no 30. oktobra līdz 4. novembrim. Toms startēja U8 grupā, kur 19 dalībnieku konkurencē izcīnīja godpilno 2. vietu, kļūstot par vicečempionu.



5. novembrī notikušajā rapidā jeb ātrajā dambretē (laika kontrole 15 minūšu plus piecas sekundes par katru gājienu) talantīgais ikšķilietis 19 dalībnieku konkurencē izcīnīja bronzas medaļu, iegūstot 11 punktu no 18 iespējamajiem. Čempionāts noslēdzās 6. novembrī ar ātrspēles turnīru jeb blicu (laika kontrole piecas minūtes plus trīs sekundes par katru gājienu), kur U8 grupā zēniem ar iegūtajiem 13 punktiem no 18 iespējamajiem Toms ieguva vēl vienu bronzas medaļu, līdz ar to kļūstot par vienu no nedaudzajiem dambretistiem, kam šajā pasaules čempionātā izdevies izcīnīt medaļu katrā no disciplīnām!

«Toms nenoliedzami ir ļoti talantīgs, un man ir patiess prieks, ka vecāki šo aizraušanos atbalsta un darbojas ar viņu kopā. Tam ir arī rezultāts!» – par sava audzēkņa sasniegumiem gandarīts ir V. Budreika.



Toms dambreti spēlē jau no sešu gadu vecuma. Paralēli mācībām 2. klasē viņš apmeklē arī Mūzikas skolu, kur apgūst klavierspēli, un vēl trenējas basketbolā. Šā gada martā Toms izcīnīja Latvijas čempiona titulu dambretē, kas nenoliedzami bija fantastisks stimuls un motivācija turpmākajiem sasniegumiem it visā, jo ne velti dambrete atzīta par vienu no daudzpusīgi visattīstošākajām prāta spēlēm. Tā veicina loģisko un telpisko domāšanu, uzlabo koncentrēšanās spējas, atmiņu un pašdisciplīnu. Dambretes spēlē apgūtās prasmes ļauj pilnveidoties un gūt panākumus arī citās jomās. Jācer, ka Toma fantastiskie panākumi pasaules mērogā mudinās dambretei pievērsties arī citus jauniešus. Dambrete ir spēle, kam nav vecuma un citu fizisko dotumu ierobežojumu, tai nav vajadzīgi arī speciāli apstākļi, kā vien dambretes lauciņš un vēlme spēlēt.

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem