Otrdiena, 31. marts, 2026 09:38

Pavasara volejbola kausā triumfē viesu komanda; Ikšķilei - 2. vieta

ONSC/OgreNet
Foto: ONSC
Martā Ogres novada sporta centrā norisinājās spraigs un emocijām piepildīts Pavasara volejbola kauss sievietēm, kurā šogad piedalījās 12 komandas - no Ikšķiles, Ķeguma un Ogres, savukārt konkurenci bagātināja arī viesu komandas no citiem novadiem.

Turnīrā startēja:

  • Ikšķile: Ikšķile 1, Ikšķile 2
  • Ķegums: EjSporto, FonRekVet, Ķegums/Rubeņi
  • Ogre: Ogres tehnikums, Ladies just wanna have fun, Avantūristes
  • Viesu komandas: Meitenes zeltenes, Sestais temps, Just chill, Princeses

Cīņa par godalgām izvērtās īpaši spraiga, finālspēle kļuva par turnīra kulmināciju – aizraujošā trīs setu cīņā ar rezultātu 21:19, 18:21, 13:15 tika noskaidrota uzvarētāju komanda "Sestais temps". 

Turnīra rezultāti:

1. vieta – Sestais temps
(Betija Kukuča, Luīze Klikuča, Evija Giela, Elza Agnese Koklačova, Linda Puriņa, Marina Vīksniņa, Evija Rudzīte)

2. vieta – Ikšķile 1
(Inese Auziņa, Vitnija Dommere, Līga Batņa, Ilze Ozoliņa, Jekaterina Akantjeva, Agita Kābele, Janīna Medisone)

3. vieta – Just chill
(Aija Sprostiņa, Žanna Voite, Elīna Reijere, Alise Vaičulēna, Linda Čivča, Lienīte Medinieka)

4. vieta – Princeses

5.–8. vieta:
Ikšķile 2, Rubeņi, FonRekVet, Avantūristes

9.–12. vieta:
EjSporto, Ogres tehnikums, Meitenes zeltenes, Ladies just wanna have fun

Pasākumu organizēja volejbola klubs “Ikšķile” sadarbībā ar Ogres novada sporta centru.

