Turnīrā startēja:
- Ikšķile: Ikšķile 1, Ikšķile 2
- Ķegums: EjSporto, FonRekVet, Ķegums/Rubeņi
- Ogre: Ogres tehnikums, Ladies just wanna have fun, Avantūristes
- Viesu komandas: Meitenes zeltenes, Sestais temps, Just chill, Princeses
Cīņa par godalgām izvērtās īpaši spraiga, finālspēle kļuva par turnīra kulmināciju – aizraujošā trīs setu cīņā ar rezultātu 21:19, 18:21, 13:15 tika noskaidrota uzvarētāju komanda "Sestais temps".
Turnīra rezultāti:
1. vieta – Sestais temps
(Betija Kukuča, Luīze Klikuča, Evija Giela, Elza Agnese Koklačova, Linda Puriņa, Marina Vīksniņa, Evija Rudzīte)
2. vieta – Ikšķile 1
(Inese Auziņa, Vitnija Dommere, Līga Batņa, Ilze Ozoliņa, Jekaterina Akantjeva, Agita Kābele, Janīna Medisone)
3. vieta – Just chill
(Aija Sprostiņa, Žanna Voite, Elīna Reijere, Alise Vaičulēna, Linda Čivča, Lienīte Medinieka)
4. vieta – Princeses
5.–8. vieta:
Ikšķile 2, Rubeņi, FonRekVet, Avantūristes
9.–12. vieta:
EjSporto, Ogres tehnikums, Meitenes zeltenes, Ladies just wanna have fun
Pasākumu organizēja volejbola klubs “Ikšķile” sadarbībā ar Ogres novada sporta centru.