Ogrēnieši iepriekšējās nedēļas otrajā pusē četrās dienās aizvadīja trīs spēles Latvijas-Igaunijas finālsešinieka turnīrā, ceturtdaļfinālā ar 77;68 pārspējot "Parnu Sadam", pusfinālā tikai galotnē ar 85:90 atzīstot "VEF Rīga" pārākumu un cīņā par bronzu ar 75:73 pieveicot "Rapla". Pamatturnīrā ogrēnieši ar 14 uzvarām un 11 zaudējumiem starp sešām Latvijas komandām bija trešajā vietā, bet "Latvijas Universitāte" ar bilanci 4-21 palika pēdējā pozīcijā.
"Latvijas Universitāte" sezonu sāka ar 15 zaudējumiem pēc kārtas, toties pamatturnīra pēdējos divos mēnešos ar astīti izcīnīja četras uzvaras desmit spēlēs. Pa reizei tika uzvarēti gan valmierieši (65:62), gan ventspilnieki (88:76), taču pusi no uzvarām studenti svinēja tieši pret "Ogri" – 20. februārī 70:66 (Kārlim Žundam 20p+10ab, Edvardam Mežulim 19p+12ab) un 4. martā 73:64 (Anrijam Miškam 17p+10ab). Pirmajās trijās savstarpējās cīņās ogrēnieši bija pārāki ar 78:67, 83:58 un 69:60.
Rezultatīvākais "Ogres" spēlētājs Latvijas-Igaunijas līgā bija Andrē Vokers, kurš izcēlās ar vidēji 15,7 punktiem, 3,3 atlēkušajām bumbām un 3,3 rezultatīvām piespēlēm. Rihards Kuksiks pēc pievienošanās "Ogrei" 11 spēlēs ir atzīmējies ar 13,9 punktiem, 3,9 atlēkušajām bumbām un 41,3% trāpītu tālmetienu, vidēji spēlē izmetot 7,3, bet bijušais "Latvijas Universitātes" basketbolists Kristaps Dārgais pievienoja 12,0 punktus, 8,5 atlēkušās bumbas un 3,1 rezultatīvu piespēli. Dārgais savainojuma dēļ pusfinālā gan aizvadīja tikai piecas minūtes, bet bronzas spēlē nepiedalījās.
Savukārt LU līderi pamatturnīrā bija jau pieminētie Miška (13,3p+5,6ab) un Žunda (10,7p+6,2ab+3,9rp). Miška tika atzīts par marta labāko spēlētāju Latvijas grupā, un tāpat Sportacentrs.com balsojumā viņš kļuva par sezonas labāko jauno spēlētāju.