# Iepriekšējā Latvijas-Igaunijas līgas spēlē "Ogres" basketbolisti piedzīvoja zaudējumu Valmierā, par ko ogrēnieši valmieriešiem reabilitējās dažās dienas vēlāk ar uzvaru "Užavas" kausa ceturtdaļfināla pirmajā spēlē.
# Rezultatīvākie ogrēniešiem panākumā pār Tallinas komandu bija no rezervistu soliņa spēlē ienākušie Prentiss Niksons un Uģis Pinete, attiecīgi izceļoties ar 18 un 17 punktiem.
# Igauņu komandā Eduards Hāzners sakrāja 18 punktus, piecas atlēkušās bumbas un divas rezultatīvas piespēles. Rezultatīvākais "Kalev" rindās gan bija Jūnass Jervelainens, kurš ar izcēlās ar 32 punktiem.
# 20 minūtes laukumā pavadīja Daniils Smirnovs, kurš pie punktiem netika, bet izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, pārtvēra divas bumbas un pats trīs reizes kļūdījās. Divus punktus guvušajam Mārim Ziediņam spēle beidzās jau pirmajā puslaikā savainojuma dēļ.
